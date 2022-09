Eccellenza: Spoltore - Capistrello 0-0

Risultato a occhiali quello tra Spoltore e Capistrello, scese in campo per la 3ª giornata del campionato di Eccellenza. Prima del fischio di inizio c'è stato il minuto di raccoglimento per ricordare le undici vittime della tragedia nelle Marche. La gara si apre con il grave infortunio subito da Francesco Di Renzo. L'ex di turno è costretto ad uscire dopo appena cinque minuti di gioco per un problema al ginocchio. Il giocatore ha lasciato il campo in barella e accompagnato in ospedale per accertamenti da un'ambulanza della Misericordia.

Mister Di Camillo al suo posto fa entrare il giovane Riccardo Luciani autore di una prestazione positiva. Poco dopo il ventesimo la prima vera emozione della gara: azione corale spoltorese, Zanetti mette al centro per Planamente, incornata che Di Girolamo blocca. Capovolgimento di fronte: Mozzetti ben appostato in area di rigore raccoglie un traversone e chiama all'intervento Palena. Poco dopo percussione centrale di D'Eramo che scarica per Di Girolamo: conclusione fermata senza patemi dal portiere di casa. Ci prova Sborgia dai 25 metri, palla a lato. Poco dopo capitan De Meis ci prova dai trenta metri senza fortuna. Selvallegra accende Colecchia, serpentina in area di rigore e conclusione respinta in angolo da Di Girolamo. Colecchia, al minuto 37, lanciato in area di rigore viene rimontato e spintonato: per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Si rivede il Capistrello: traversone al centro per l'accorrente Imbriola, conclusione da posizione ravvicinata fuori di un soffio. Il primo tempo si chiude con l'angolo di Sborgia per la testa di Terrenzio: sfera deviata da in difensore, con le mani secondo i padroni di casa, non per il direttore di gara.

Sul proseguimento dell'azione Colasante con una spettacolare sforbiciata manda sul fondo. La ripresa si apre con lo Spoltore ancora in avanti: traversone di Zanetti dalla sinistra, presa incerta del portiere ospite ma non c'è nessun giocatore di casa pronto a ribadire in rete. Ci prova Selvallegra, conclusione debole e centrale che non preoccupa il portiere ospite. Al minuto 23 l'occasione più nitida dei padroni di casa: Sborgia si incunea in area di rigore e scarica in porta un sinistro velenoso su cui Colecchia non arriva per un soffio. L'ultima azione degna di nota è un piazzato di Fantozzi che però si perde lontano dallo specchio della porta. Finisce così 0-0 una gara ben giocata da entrambe le formazioni.

"In casa si cerca di fare sempre bottino pieno, soprattutto contro una diretta concorrente" così mister Di Camillo a fine gara. "Sapevamo di affrontare una squadra tosta, difficile da scardinare con delle ottime individualità come capitan De Meis e Di Girolamo. Abbiamo fatto la nostra gara, sono contento della manovra fino ai venti metri. Dobbiamo cercare di provare a calciare alche da fuori. Siamo contenti del lavoro svolto fin qui e andiamo avanti".

Spoltore Capistrello 0-0: il tabellino

Spoltore: Palena Rossetti Zanetti, Sborgia, Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra (36'st Couriol) Di Renzo (9'pt Luciani), Colasante (21'st Tiberi), Planamente, Colecchia (36'st Liguori). A disposizione: Marini, Molinaro, De Vincentiis, Di Zio, Giampietro. Allenatore: Daniele Di Camillo

Capistrello: Di Girolamo M., Rozzi, Fantozzi, D'Eramo, Imbriola, Bellagamba, Mozetti L., Mozetti M. (19'st De Santis), Carnevali (21'st Capone), De Meis E. (32'st De Meis L.), Di Girolamo D. (37'st De Martinis) A disposizione: Luciani, Muliere, Di Marco, Di Girolamo A. Salvati. Allenatore: Gianluca Giordani

Arbitro: Arnese Pierludovico di Teramo Assistenti: Gianmarco Cocciolone e Rasoul Mohamed Abdulzahra dell'Aquila

Ammoniti: Planamente, Rossetti, Buonafortuna (S) Di Girolamo D., Bellagamba, Fantozzi (C) Recupero: 1/4