Eccellenza: Spoltore - Avezzano 1-5

L’Avezzano risponde al Giulianova e rifila una cinquina allo Spoltore. Gara in equilibrio per quindici minuti, poi i marsicani hanno indirizzato in proprio favore il match. Troppo ampio il divario tra le due formazioni. Partenza brillante dei padroni di casa che dopo trenta secondi trovano il gol del vantaggio grazie al mancino di Belli che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Si fanno vedere i marsicani al quarto minuto con la conclusione di Dos Santos stoppata da Palena.

Capovolgimento di fronte: azione Planamente-Sborgia-Selvallegra, conclusione di quest’ultimo deviata in angolo da Venditti. Gli ospiti alzano il ritmo e all’undicesimo Kras dalla distanza impegna il portiere di casa. Al diciannovesimo Bisegna su calcio di punizione riporta in parità la gara: 1-1. Passano appena trecento secondi e da uno svarione difensivo dello Spoltore nasce la rete del 2-1 firmato Dos Santos. Al minuto ventinove Connestari interviene su un traversone proveniente dalla destra e mette alle spalle del proprio portiere: 1-3. Nuovamente una disattenzione difensiva dei padroni di casa (32′) spalanca la porta a Pendenza, fermato all’ultimo dal recupero di Connestari. Sempre il numero 11 pericoloso poco dopo la mezz’ora, questa volta la conclusione termina a fil di palo. Sul finale di primo tempo si rivede lo Spoltore con Planamente che conclude a lato. La ripresa si apre nuovamente con l’Avezzano in avanti. Dos Santos va subito vicino alla rete. Sul proseguo dell’azione Di Renzo ferma Pendenza, per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto il numero nove brasiliano fa 4-1, piazzando la palla all’angolino, dove Palena non può arrivare. Al minuto quattordici scende il sipario sulla gara. Azione tutta di prima dei biancoverdi e per Dos Santos, da due passi, è un gioco da ragazzi realizzare il 5-1 e la sua tripletta personale. Nuovamente Avezzano: azione personale di Lombardo che fa tutto bene tranne la conclusione che termina sul fondo.

Poco dopo il ventesimo un propositivo Planamente prova a riaprire il match ma la sua conclusione sfiora l’incrocio dei pali. Nei restanti minuti ancora gli uomini di Torti vicini alla sesta rete con Pendenza e Blanco, ma entrambi mancano di precisione. La gara si chiude dopo quattro minuti di recupero. L’Avezzano si riprende la testa della classifica mentre lo Spoltore è già proiettato al prossimo impegno. A Montesilvano tra sette giorni non si può sbagliare.