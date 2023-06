Eccellenza, lo Spoltore affida la panchina a Ronci

Lo Spoltore Calcio annuncia di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Donato Ronci. A dirlo il presidente Sabatino Pompa che, prima di presentare Ronci alla sua seconda esperienza spoltorese dopo il quadriennio 2016-20, ringrazia Daniele Di Camillo per il lavoro svolto in questi ultimi due anni. “Daniele ci ha regalato emozioni indescrivibili -dice il numero uno azulgrana-. “Lui fa parte della nostra storia ed ha scritto pagine indelebili. Sette anni insieme non si dimenticano. Da giocatore, da allenatore, ma soprattutto come uomo ha dimostrato di essere un professionista esemplare e sono sicuro che saprà dare ancora tanto alla nostra causa” Poi arrivano le parole sul neo tecnico: “Per Donato si tratta di un ritorno a casa. Lui ci ha portato in Eccellenza e con lui siamo arrivati fino alla finale play off di Pineto. Non ha bisogno certo di tante presentazioni. Il suo curriculum parla chiaro”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il neo direttore generale Sandro Spadafora. “Il presidente ha già detto tutto. Daniele ha realizzato qualcosa di grande e sono sicuro che potrà dare ancora tanto alla nostra causa. Per Ronci è vero ritorno a casa dato lui abita a Spoltore ed ha già allenato, con ottimi risultati, qui. Un allenatore esperto che ha sempre fatto bene nelle maggiori piazze abruzzesi”. Queste invece le parole del tecnico “Quando il presidente a nome della società mi ha chiesto la disponibilità non ho potuto dire di no, visto il rapporto che mi lega alla società e a doppio filo con lui, lavorando nella sua azienda”. Obiettivo stagionale: “Quello di valorizzare i tanti giovani e raggiungere la salvezza il prima possibile, non sarà facile vista la concorrenza agguerrita. Ci sarà da soffrire. Ora inizierò a parlare con il direttore per la costruzione della squadra”.