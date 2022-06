Eccellenza: Di Camillo chiude con il calcio giocato, sarà l'allenatore dello Spoltore

La finale play out contro la Virtus Cupello è stata la sua ultima partita ufficiale da calciatore. Daniele Di Camillo, bandiera dello Spoltore Calcio, appende ufficialmente le scarpette al chiodo per intraprendere la carriera di allenatore.

Percorso in realtà già intrapreso la scorsa primavera quando la società gli chiese di prendere in mano la squadra e condurla verso una difficile salvezza, con il doppio ruolo di allenatore e giocatore. Salvezza arrivata puntualmente al termine di una stagione tribolata per alcuni aspetti, ma esaltante sotto altri. Di Camillo, sei stagioni con la maglia azulgrana, ha centrato quell’obiettivo che in molti ritenevano impossibile a marzo. Contro ogni pronostico ha portato la squadra fino ai play out, pareggiando prima in casa con il Penne, al termine dei 120 minuti di gioco, vincendo poi la finale contro il Cupello (in rimonta).

La società non ha avuto dubbi. Si ripartirà da lui e dal suo staff tecnico: Alessandro Morelli vice allenatore, Andrea Zampacorta preparatore atletico, Alessandro Pompei allenatore portieri e Loris Nazzarro responsabile area sanitaria. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati i giocatori confermati per la stagione 2022/23 per poi passare ai volti nuovi.

“Non esagero nel dire che la gara con il Cupello è stata la più bella ed emozionante che ho conquistato da quando gioco. In quei novanta minuti era racchiusi quattro mesi di sacrifici nel doppio ruolo e sentivo la responsabilità di portare una squadra, una società ma soprattutto un’intera città alla salvezza“. Il racconto di Daniele Di Camillo che poi prosegue. “E’ stato un mix di emozioni tra gioia, liberazione, orgoglio. E’ stato il giusto preludio di questa mia carriera calcistica della quale vado orgoglioso. Si poteva fare di più ma va benissimo così. Ho bellissimi ricordo di tutte le squadre in cui ho giocato”. Infine parla della sua nuova vita da tecnico. “Adesso comincia il mio settimo anno qui a Spoltore nel nuovo ruolo, che sarà solo quello di allenatore. E come sto già facendo da alcuni giorni ce la sto mettendo tutta per organizzare il tutto affinché la prossima stagione sia meno tribolata“.