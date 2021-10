Spoltore-2000 Calcio Montesilvano 1-2, il derby deciso in rimonta dai Leoni

La squadra di Del Gallo in vantaggio, poi si scatenano i ragazzi di Antignani e il tandem Daka-Lupinetti ribalta la partita. Seconda vittoria di fila per i montesilvanesi

Il 2000 Montesilvano si prende il derby. La squadra di Antignani vince a Spoltore (1-2) in rimonta, dopo il vantaggio iniziale di Colecchia. Daka e Lupinetti diventano i protagonisti e portano a casa la seconda vittoria consecutiva. E domenica prossima nuovo derby per entrambe: il Montesilvano in trasferta a Penne, lo Spoltore a Città Sant’Angelo contro l’Angolana.

Gli ospiti partono subito con il piede sull’acceleratore e costruiscono la prima palla gol dopo pochi secondi: Di Primio si invola sulla sinistra e mette al centro per Maiorani che da posizione defilata non riesce a indirizzare la conclusione. Al 16’ ci prova anche lo Spoltore: Di Renzo dopo un batti e ribatti conclude dal limite, Marcedula salva sulla linea di porta. I padroni di casa provano a pungere soprattutto in ripartenza e al 28’ Sparvoli, a tu per tu con Ubertini, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore e fallisce il colpo del vantaggio. L’ultima occasione del primo tempo è dei padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio da fermo, Connestari prova la volè dall’interno dell’area ma trova, ancora, un grande Ubertini a sbarragli la strada. Il primo tempo si conclude così sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa il Montesilvano parte subito forte con una grande occasione: Maiorani, sugli sviluppi di un calcio di punizione, pesca la testa di Marcedula che manda alto di un soffio. La seconda frazione vede le squadre allungarsi di più e lo spettacolo ne guardagna. Al 6’ lo Spoltore getta alle ortiche una colossale occasione: prima Ubertini salva sulla conclusione di Sparvoli, successivamente Di Renzo mette dentro per Selvallegra che deve solo appoggiare in rete ma spara incredibilimente alle stelle. Al 15’ arriva l’episodio che condizionerà l’andamento del match: Sichetti, già ammonito, rimedia il secondo giallo e l’espulsione, lasciando così lo Spoltore in 10 nell’ultima mezz’ora di gara. I vestini ne approfittano alzando il baricentro e al 26’ sfiorano il vantaggio: Barbarossa dal limite impegna Palena che non respinge sufficientemente a lato, la sfera danza sulla linea di porta e poi viene spinta dentro da un verdeoro ma il direttore di gara arresta il gioco per carica sul portiere locale. Dal possibile 1-0 ospite si passa, invece, al vantaggio locale: in azione di disimpegno difensivo degli ospiti, Collecchia è il più lesto ad avventarsi sulla sfera e dal limite scarica una rasoiata di sinistro sui cui Ubertini non può fare nulla. Al 36’ lo Spoltore è in vantaggio. La squadra di mister Antignani non ci sta e con una reazione di grande orgoglio dopo 4 giri di lancette acciuffa il pari con Daka che tocca il pallone dopo l’anticipo in area di Cavallucci su Palena. Il finale thriller della partita, però, è ancora da scrivere: al primo minuto di recupero Besim Maloku con un travolgente coast-to-coast semina il panico nella difesa dello Spoltore, entra in area e serve il classe 2005 Lupinetti che spinge in rete il gol del 2-1 e fa impazzire di gioia i tifosi di fede montesilvanese accorsi allo stadio. E’ questa l’ultima emozione della gara: allo stadio “Caprarese”, Montesilvano batte Spoltore 2-1.

Il tabellino

Reti: 36’ st. Colecchia (S), 40’ st. Daka, 46’ st. Lupinetti (M).

Spoltore: Alceo, Di Renzo, Zanetti, Sichetti, Connestari, Ewanshia, Selvallegra, Belli (46’ st. Tiberi), Planamente (13’ st. Colasante), Sparvoli (22’ st. Di Camillo), Cedrez (13’ st. Colecchia). A disp. Cipriani, Vitale, Scardetta, Frosina, Chiacchiaretta. All. Del Gallo.

2000 Calcio Montesilvano: Ubertini, Vedovato, Cavallucci (46’ st. Cesarone), Sammaciccia (13’ st. Lupinetti), Maloku L., Marcedula, Piovani (10’ st. Maloku B.), Tassone (38’ st. Daka), Di Primio (33’ st. De Marco), Maiorani, Barbarossa. All. Antignani.

Arbitro: Di Caro di Chieti.

Note: ammoniti: Palena, Zanetti, Planamente, Colasante (S), Vedovato, Marcedula, Tassone, Maloku B. , Barbarossa (M); espulsi: Sichetti (S) per doppia ammonizione al 15’ st.