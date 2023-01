Eccellenza, novità in società per lo Spoltore

Lo Spoltore perde un componente della sua "squadra" societaria. Per motivi strettamente personali, infatti, il notaio Gianluca Fusco è formalmente uscito dai quadri societari. La società assicura, comunque, che l’importante figura resterà sempre legata in modo costante e proficuo ai colori azulgrana, continuando a dare, in ruoli fondamentali, il proprio apporto, vista la passione che ha per lo sport e l’affetto che nutre per tutti i soci e la squadra.

Il comunicato stampa diffuso dalla società di Sabatino Pompa si conclude così: “Fusco continuerà sicuramente a collaborare quale referente sportivo del settore giovanile e scuola calcio, sempre vicino ed attento alla crescita dei nostri giovani, per creare il futuro di un sodalizio sempre più compatto. Poi, il resto si vedrà. La società tutta ringrazia il notaio Gianluca Fusco per tutto quanto fatto e per tutto quanto farà per la causa spoltorese”.