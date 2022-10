Eccellenza, settima giornata: i risultati

Pioggia di gol (34) e vittorie esterne (5) nella settima giornata di andata del campionato di Eccellenza. Delle quattro sorelle pescaresi, sorride solo lo Spoltore di Di Camillo, che non spreca la chance di giocare in casa contro l'ultima in classifica Nereto. Quattro gol con il nuovo bomber campano Pontillo che fa doppietta e rende interessante la classifica degli azulgrana con 10 punti e un +4 dalla zona pericolo. Pareggiano con tanti gol Angolana e Delfino Curi: gli angolani restano sulla scia del super Giulianova, che però adesso tenta la fuga solitaria, a +4 dai nerazzurri, in testa alla classifica. I pescaresi di Bonati invece continuano a mettere in cascina punti preziosi per l'obiettivo salvezza: sono 9 adesso, con sette squadre alle spalle.

Cade in casa contro la Torrese e con un poker di gol incassati, il 2000 Calcio di Antignani. La classifica è ancora più che positiva, ma è stata una domenica da dimenticare per i gialloverdi, che hanno alzato bandiera bianca contro la corazzata teramana, senza lottare come nelle precedenti occasioni e nello spirito dell'allenatore teatino.

Da segnalare la goleada al Pallozzi dell'Aquila (0-5), allenata dal pescarese Massimo Epifani, che aggancia il Sulmona in classifica, ma è ancora a 5 punti di distanza dalla vetta.

Eccellenza, 7a giornata: i risultati

2000 Calcio Montesilvano - Torrese 0-4

Alba Adriatica - Union Fossacesia 4-1

Castelnuovo Vomano Sambuceto 1-2

Lanciano Ortona 1-3

Ovidiana Sulmona - L'Aquila 0-5

Pontevomano - Capistrello 2-2

Angolana - Il Delfino Curi Pescara 2-2

Santegidiese - Giulianova 0-1

Spoltore - Nereto 4-0