Eccellenza: Sant - Spoltore 3-1

Lo Spoltore ci crede, poi crolla sul campo della Sant. Dopo essere passata in vantaggio, la squadra di Di Camillo si arrende ai padroni di casa, che conquistano così il primo successo casalingo. Chance dal primo minuto per Curiol, confermati in avanti Pontillo eThara, a centrocampo il classe 2005 Luciani. La prima occasione è per i padroni di casa, ma Filiaggi di testa spara alto. Subito dopo doppia occasione per Selvallegra: la prima conclusione viene bloccata dal numero uno di casa, la seconda si spegne sopra la traversa., Al minuto 33 passano in vantaggio gli azulgrana con un gran gol di Stefano Planamente: botta dai trenta su cui nulla può Spinozzi.

La risposta dei padroni di casa non si fa attendere: dopo appena centoventi secondi Silvestri, sugli sviluppi di corner, insacca per l’1-1. Nella ripresa ci prova Buonafortuna dai trentacinque metri ma la sua bordata termina fuori di un soffio. Al minuto 56 i locali completano la rimonta: Rodia mette in movimento Filiaggi che anticipa tutti e deposita in fondo al sacco per il 2-1. Passano pochi minuti e i giallorossi mettono in ghiaccio il risultato: azione personale di Gentile che sfonda sull’out di sinistra e serve a Di Eleuterio il più comodo dei palloni: 3-1. Lo Spoltore si riversa in avanti lasciando il fianco ai padroni di casa che sfiorano il poker con Rodia in un paio di occasioni. L’ultima azione degna di nota è una bella azione personale di Liguori stoppato però dal portiere di casa.

“Il secondo e terzo gol purtroppo sono errori nostri a difesa schierata”, le parole di mister Di Camillo nel post gara. “Dispiace perché fino all’1-1 la gara era in equilibrio. Poi questo uno-due che ci ha tagliato le gambe”.

Santegidiese – Spoltore 3-1: il tabellino

Reti: 33' pt Planamente (Sp), 35' pt Silvestri (Sa), 11' st Filaggi (Sa), 20' st Di Eleuterio (Sa).

Santegidiese: Spinozzi, Fiscaletti, Romanucci (65′ De Carolis), Petronio, Stacchiotti (71′ Gagliardi), Silvestri, Mucci (56′ Rodia), Mariani Gibellieri (71’Pietrucci), Filiaggi (71′ Pediconi), Gentile, Di Eleuterio. A disposizione: Traini, Parissi, Grazioli, Bashuliu. All. Montani.

Spoltore: Palena, Rossetti (65′ Tiberi), Zanetti (65′ Liguori) Couriol (65′ De Vincentiis), Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra, Luciani (65′ Sborgia), Pontillo (65′ Colasante), Planamente, Tahra. A disposizione: Pompei, Molinaro, Ricci, Ewansiha. All. Di Camillo.

Arbitro: Mattia Buzzelli di Avezzano.