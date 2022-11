Eccellenza: Sant - Angolana 0-3

Vittoria roboante della RC Angolana in casa della Sant: 0-3 maturato tutto nel primo tempo con Fabrizi, Lombardi e Montiel. Tre punti pesantissimi e meritati nella corsa sempre più brillante dei ragazzi di Miani, che si confermano al terzo posto alle spalle delle big e grande rivelazione del campionato.

La partita

Avvio di gara positivo. La prima occasione al 5’ con Montiel, che raccoglie un pallone sulla trequarti ed in pallonetto tenta di sorprendere Venditti. Palla alta. Risponde forte la Santegidiese una manciata di minuti più tardi: Di Eleuterio pesca bene Rodia, che da posizione defilata aggira Colantonio ma coglie il palo, il pallone tuttavia era già uscito. Al 13’, però, ecco il nostro vantaggio: pennellata da calcio fermo di Di Nicola, Fabrizi sbuca sul secondo palo e di testa infila imparabilmente l’estremo locale. 0-1 pesantissimo.

Il raddoppio arriva subito: lancio lungo per Tidiane a centro area, stop e tiro rimpallato da un difensore, dall’altezza del dischetto si avventa Lombardi che di piatto incrocia al punto giusto e sigla lo 0-2. L’avvio travolgente non si placa qui, perché alla mezzora i ragazzi di Miani triplicano il vantaggio: sventagliata morbida dalla retroguardia a servire Di Nicola, che sfugge come un furetto sulla fascia destra, raggiunge il fondo e serve a rimorchio Montiel, preciso nel calciare in porta e centrare l’angolino.

L’Angolana è compatta ma anche bella da vedere, le trame offensive funzionano a meraviglia. Montiel manda in porta D’Ercole, che cambia marcia e si presenta occhi negli occhi con Venditti, decisivo nel sbarrargli la strada e dire no. Nell’ultimo minuto della prima frazione sfiora il poker anche Cichella, che si mette in proprio ed esplode la botta sul primo palo, soltanto il legno può negargli la soddisfazione della marcatura salvando così i giallorossi. Al rientro dagli spogliatoi, è ancora D’Ercole sprint: scatto sulla fascia mancina e conclusione in porta da posizione defilata, respinta in due tempi dal portiere. Provano a ribattere i padroni di casa con un tiro cross dalla lunga distanza, disinnesca in corner Colantonio. Finisce senza emozioni finali: l'Angolana è terza.

Sant - Angolana 0-3: il tabellino

Santegidiese: Venditti; Pietrucci, Romanucci, Grazioli (14’ st De Carolis), Fiscaletti (37’ st Pediconi), Petronio, Rodia, Mariani (1’ st Gagliardi), Filiaggi (37’ st Giammarino), Gentile, Di Eleuterio (37’ pt Mucci). A disposizione: Traini, Silvestri, Bashaliu, Parissi. Allenatore: Montani.

Renato Curi Angolana: Colantonio; Tommaselli (42’ st Ucci), D’Ercole (36’ st Restaneo), Cichella, Scurti, Fabrizi, Di Nicola, Correa (27’ st Marcucci), Tidiane (29’ st D’Incecco), Lombardi, Montiel. A disposizione: Puddu, Angelozzi, D’Amico, Di Natale, Ciarcelluti. Allenatore: Miani.

Marcatori: 13’ pt Fabrizi, 23’ pt Lombardi, 30’ pt Montiel.

Arbitro: Carluccio di L’Aquila.