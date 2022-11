Eccellenza: Sambuceto - Spoltore 0-1

Secondo successo consecutivo per lo Spoltore Calcio che 'sbanca' l'Arena Viola di Sambuceto con una prodezza di bomber Pontillo. L'ex Donato Ronci mastica amaro per un paio di occasioni non capitalizzate nel primo tempo, mentre nella ripresa i ragazzi di mister Di Camillo chiudono tutti gli spazi e, dopo le avvisaglie griffate Selvallegra e Sborgia, capitalizzano una bellissima azione corale. Terza vittoria corsara e sesto clean sheet stagionale che portano gli spoltoresi fuori dalla zona play out, distante cinque punti, e a soli tre punti dai play out. Ronci si presenta al via senza lo squalificato Centorame e con la coppia d'attacco fornata dagli ex Ranieri e Sparvoli. Di Camillo conferma l'undici vittorioso contro il Sulmona. La partita è tutt'altro che bella. La prima azione degna di nota è una conclusione di Sparvoli che non impensierisce però più di tanto Palena. Numero uno azulgrana che però deve impegnarsi di più intorno al quarto d'ora su una conclusione di Ranieri. Si vede poco dopo lo Spoltore con un calcio di punizione di Tahra respinto in due tempi da Di Donato. Portiere di casa che poco dopo viene ammonito perché fuori dall'area di rigore ferma irregolarmente Liguori. Alla mezz'ora colpo di testa di Brattelli J, ancora una volta provvidenziale Palena. Prima della fine del tempo l'occasione più nitida capita sui piedi di Sparvol: da buona posizione però il numero dieci calcia sul fondo. Si va così negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella ripresa all'ottavo minuto Orlando mette al centro per la testa di Ventola, incoronata sul fondo. Gli azulgrana alzano il baricentro e poco dopo il quarto d'ora si fanno vedere con Selvallegra, il cui tiro a giro si perde però sul fondo. Poco dopo Buonafortuna accende Selvallegra che a sua volta appoggia per Sborgia: la conclusione del vice capitan sfiora l'incrocio dei pali. Al minuto ventisei un super Palena sradica il pallone dai piedi di Ranieri ben posizionato in area di rigore. E dopo due minuti arriva il gol vittoria: Buonafortuna lancia Rossetti, cross al centro per Selvallegra che appoggia per l'accorrente Pontillo, il centravanti controlla e con freddezza glaciale batte Di Donato. Il Sambuceto colpito prova a reagire con palle lunghe che però non impensieriscono la retroguardia ospite.

"Tre punti di vitale importanza che hanno un peso enorme" le parole del tecnico spoltorese Di Camillo. "Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, nella ripresa siamo stati più compatti, abbiamo palleggiato meglio e capitalizzato quella occasione". Sulla bella azione del gol "Sono situazioni di gioco che proviamo. Come dico sempre bisogna avere organizzazione difensiva e offensiva. Sono contento per i ragazzi. Ora stiamo raccogliendo quei punti che forse nelle prime giornate sono mancate". Deluso il tecnico viola, l'ex Ronci: "Abbiamo fatto una grande partita. Nel momento topico ci è mancata la personalità. Abbiamo prodotto grande calcio ma purtroppo è mancata la zampata vincente. Quando fai queste partite e non concretizzi poi succede questo".