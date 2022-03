Eccellenza: Sambuceto - 2000 Calcio Montesilvano 0-0

Nella ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza, Sambuceto e Montesilvano non vanno oltre lo 0-0 guadagnando un punto a testa importante per muovere la classifica.

La cronaca

Prima occasione per i padroni di casa: Pellecchia approfitta di una carambola per andare al tiro da ottima posizione ma la palla finisce fuori. Risponde il Montesilvano con l’assist di Maloku per Petito che si gira e impegna Di Donato. I verdeoro giocano bene e con Lupinetti hanno la chance del vantaggio, ma il fuoriquota non impatta bene di testa.

Nella ripresa il Sambuceto vede negarsi la gioia del vantaggio su corner per un fallo di carica su Mastrogirolamo. Successivamente è strepitoso il portiere di Montesilvano per neutralizzare un siluro di Ranieri da posizione ravvicinata. Nel finale Chiulli lavora bene un pallone sulla trequarti liberandosi in area ma senza dare angolo al tiro. Un paio di interventi di Mastrogirolamo chiudono la partita. Il Montesilvano conquista quota 40 punti, ma per festeggiare la salvezza manca ancora qualcosa.

Il tabellino

Sambuceto: Di Donato, Brattelli, D’Alonzo, D’Angelo, Marfisi, Pellecchia (38′ st Bruni), Caro (25′ st Sall), Camplone (19′ st Palumbo), Micciché (46′ st Barrow), Ranieri, Rosati. A disposizione: De Deo, Scardetta, Sepe, Del Greco, Diaz.

Allenatore: Donato Ronci

Montesilvano: Mastrogirolamo, Vedovato, Cavallucci, Sammaciccia, Barbarossa S., Marcedula, Maloku, Lupinetti (26′ st Piovani), Petito, Marrone, Maiorani (22′ st Chiulli). A disposizione: Sagazio, Barbarossa F., Iezzi, Daka, Tassone, Bassi.

Allenatore: Davide Antignani

Arbitro: Arnese di Teramo.

Ammoniti: D’Angelo (S); Maiorani, Vedovato, Chiulli (M).