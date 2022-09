Eccellenza: i risultati della 4a giornata

Si è appena conclusa la quarta giornata del campionato regionale di Eccellenza. Ancora fenomenali le due pescaresi RC Angolana e 2000 Calcio Montesilvano, che tornano dalle rispettive trasferte in terra teramana contro Castelnuovo e Nereto con i tre punti e una classifica da grandi. Gli angolani fanno 4 vittorie su 4 e sono in testa alla classifica appaiati al Giulianova, che nel finale ha sbancato il campo del Sambuceto. I ragazzi di Antignani seguono a ruota al secondo posto con 10 punti in classifica. Male Il Delfino Curi Pescara, ko in casa (sul neutro del Poggio) contro la corazzata Sulmona che si piazza a ridosso delle prime. Anche lo Spoltore va giù contro la neopromossa Union Fossacesia, altra rivelazione di questa prima parte della stagione. Non decolla la big L'Aquila, anche quest'anno in difficoltà nonostante i grandi proclama della vigilia: solo pari in rimonta contro la Torrese in casa. I rossoblu del capoluogo sono allenati dal pescarese Massimo Epifani e sono a centro classifica con 6 punti.

Eccellenza, 4a giornata: risultati

Capistrello - Lanciano 2-1

Castelnuovo Vomano - Renato Curi Angolana 0-1

Il Delfino Curi Pescara - Ovidiana Sulmona 1-2

L'Aquila 1927 - Torrese 1-1

Nereto - 2000 Calcio Montesilvano 0-3

Ortona - Santegidiese 0-1

Pontevomano Alba Adriatica 0-0

Sambuceto - Giulianova 0-1

Union Fossacesia - Spoltore 1-0