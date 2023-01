Eccellenza, i risultati della 21a giornata

Una domenica di rimpianti per la RC Angolana: i nerazzurri cadono in casa contro il Castelnuovo in modo inaspettato e regalano all'Aquila il bonus. I rossoblu del capoluogo infatti escono battuti dal campo della Torrese, ma conservano la vetta, approfittando anche del pari casalingo del Giulianova, secondo in classifica. Gli angolani quindidevono accontentarsi di restare al terzo posto, a meno tre dalla vetta e meno due dalla piazza d'onore. Ma che occasione sciupata dai ragazzi di Miani. Chi non lascia punti per strada è la coppia Spoltore-Montesilvano. Vittorie di misura sia per Di Camillo che per Antignani. I gialloverdi del 2000 Calcio arrivano a quota 30 a centro classifica e iniziano a vedere da vicino il traguardo della salvezza. Gli azulgrana, piegando il Fossacesia in casa, arrivano a quota 27 e tornano in media per centrare senza patemi l'obiettivo permanenza nella categoria. Pareggio esterno a Sulmona per Il Delfino Curi Pescara di Bonati, che sale a quota 29 punti e prosegue il suo cammino verso una salvezza tranquilla a +5 dalla zona play-out e continua a lavorare, come le cugine pescaresi, al lancio dei giovani del vivaio.

Eccellenza, 21a giornata: risultati

2000 Calcio Montesilvano - Nereto 1-0

Alba Adriatica - Pontevomano 1-1

Giulianova - Sambuceto 0-0

Lanciano - Capistrello 2-4

Ovidiana Sulmona - Il Delfino Curi Pescara 1-1

Renato Curi Angolana - Castelnuovo Vomano 0-1

Santegidiese - Ortona 2-2

Spoltore - Union Fossacesia 1-0

Torrese - L'Aquila 2-1

Eccellenza: classifica