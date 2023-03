Eccellenza, per la RC Angolana inatteso ko in casa

Nella 29a giornata di Eccellenza, pesante successo esterno della Torrese al Petruzzi di Città Sant'Angelo per 2-3. Non basta il vantaggio iniziale siglato nel primo tempo firmato da Cichella, i giallorossi teramani la ribaltano con Festa e Mosca (doppietta). A nulla vale il gol di Gobbo all’ultimo minuto di gioco. Partita nel complesso equilibrata e ricca di occasioni d’ambo le parti, teramani più cinici e spietati nelle occasioni chiave del match.

La partita

Partita combattuta ed aggressiva fin dalle fasi iniziali, a farne le spese è subito Di Nicola che al 15’ è costretto al cambio per un infortunio patito in uno scontro di gioco con Di Francesco. Non sanzionato con il giallo il numero 11 giallorosso, autore di un intervento duro ed in ritardo. Al 20’ vantaggio angolano: calcio d’angolo battuto alla perfezione da D’Ercole, Cichella svetta a centro area ed infila imparabilmente Aquiles. Bella l’esultanza del centrocampista nerazzurro con tutti i compagni ed 1-0 al Petruzzi. Passano sette minuti, però, e gli ospiti pareggiano: cross teso e preciso dalla fascia mancina, Festa è puntuale all’appuntamento da due passi e da rapace d’area sigla l’1-1. La gara si accende e, dopo appena un giro di lancette, Ciarcelluti si rende protagonista di una bella azione personale: slalom dagli undici metri e botta potente neutralizzata da un super intervento di Aquiles a salvare i suoi. Alla mezzora altra grande palla gol per i nerazzurri: sempre dagli sviluppi di calcio d’angolo, D’Ercole stavolta pesca Tommaselli che salta in terzo tempo e di testa spedisce di un soffio alto. Alla seconda opportunità, dall’altra parte, la Torrese non perdona e ribalta il risultato: altro servizio fendente dalla sinistra a scavalcare tutta la retroguardia angolana, Mosca sul secondo palo è troppo solo e di testa batte nuovamente Colantonio. Al rientro dagli spogliatoi Angolana a trazione anteriore, anche con l’ingresso in corsa di Tidiane. Al 19’ è ghiotta la palla gol che capita sui piedi di Pendenza, il quale da ottima posizione riceve l’assist di Lombardi ma spara alto. Prova a rifarsi il nostro numero 9 poco dopo: cross a palombella di Scurti, Pendenza di testa centra lo specchio ma impatta su un ottimo Aquiles. I ragazzi di Cristofari si fanno rivedere a metà frazione con Festa, bello il tiro a giro che si spegne di poco alto sopra la traversa. Ancora più invitante la chance del numero 9 giallorosso al 23’, di testa la sua incornata sfiora il palo. Negli spazi provano a pungere gli ospiti, Farias si inserisce bene ma la sua conclusione ravvicinata, sporcata da un difensore, termina a lato. A dieci minuti dal termine, nonostante i nostri affondi offensivi, la Torrese cala il tris: bello spunto di Farias che salta l’uomo e rifinisce per Mosca, il quale a due passi dalla linea deve soltanto spingere in rete. 1-3. Nel finale il gol del definitivo 2-3 con Gobbo, che in spaccata sfrutta l’assist di Scurti da calcio franco e riduce il passivo di giornata. Non c’è più tempo, al Petruzzi passa 3-2 la Torrese, in uno scontro importante e delicato in chiave play-off.

RC Angolana - Torrese 2-3: il tabellino

RC Angolana: Colantonio; Tommaselli, D’Ercole (33’ st Restaneo), Di Nicola (16’ pt Lombardi), Pastafiglia (9’ st Gobbo), Fabrizi, Scurti, Cichella, Pendenza, Marcucci (11’ st Tidiane), Ciarcelluti. A disposizione: Kucherenko, Reale, Ucci, Lombardi, Pierfelice, Montiel. Allenatore: Miani.

Torrese: Aquiles; Moscianese (25’ st Nervini), Sanseverino, Paniagua, Di Lallo, Mboup, Mosca, Tini (18’ st Di Federico), Festa, Farias, Di Francesco (45’ st Elia). A disposizione: Di Virgilio, Angelini, Kuqi, Cacciola, Sciamanda, Cellucci. Allenatore: Cristofari.

Marcatori: 20’ pt Cichella, 27’ pt Festa, 40’ pt e 36’ st Mosca, 49’ st Gobbo.

Ammoniti: Scurti, Ciarcelluti (RCA); Moscianese (T).

Arbitro: Battistini di Lanciano.