Eccellenza: la RC Angolana vince a Cupello, è quasi fatta per la salvezza

La RC Angolana ad un passo dalla salvezza. La squadra di Paolo Rachini vince in trasferta lo scontro diretto con la Virtus Cupello per 3 a 2 alla terzultima giornata (Milizia nel primo tempo al 23′, poi Ciarcelluti e Miani, all’11’ ed al 24′ della ripresa) e sale a 43 punti, spingendo verso il baratro i rossoblu cupellesi, che a 41 ora sono quintultimi.

Mancano due giornate e i nerazzurri angolani hanno bisogno di un ultimo sforzo per avere la certezza aritmetica della permanenza nella categoria. Alle loro spalle, intanto, ben tre squadre che annaspano a 42 (Pontevomano) e 41 (Sambuceto e Spoltore, oltre al già citato Cupello).

Nel prossimo turno, Miani e compagni ospiteranno la Torrese, quarta forza del campionato e certa di disputare i play-off (ma può arrivare terza), poi chiuderanno la stagione sul campo del Bacigalupo Vasto Marina, quasi sicuramente condannato alla retrocessione diretta, a causa del distacco di punti dalla quintultima.

Non è ancora il momento di festeggiare in casa Angolana, ma l'obiettivo è sempre più vicino. Sarà fondamentale fare punti in questi 180' per evitare sorprese finali dalla serie D: un'eventuale seconda retrocessione abruzzese causerebbe un terremoto in fondo alla classifica di Eccellenza, con una quarta retrocessione in Promozione e i play-out allargati alla sestultima.