Eccellenza: RC Angolana-Pontevomano 2-0

L’Angolana ci prende gusto e centra il terzo successo consecutivo in tre gare di campionato. Al Leonardo Petruzzi, dopo la mattinata di presentazione della squadra, i nerazzurri risolvono la contesa con due gol nella ripresa. La decidono Montiel e Marcucci, entrambi entrati dalla panchina. Sintomo di un gruppo unito e coeso, che può fare affidamento su moltissime risorse. Vittoria meritata che fa morale in vista dell’ambiziosa trasferta di Castelnuovo.

La cronaca

Pronti via ed al terzo minuto il Pontevomano si getta in avanti: Toure sguscia via sull’out mancino, il servizio per Di Stefano a centro area è preciso, ma la sua spaccata dall’altezza del primo palo termina a lato. Al decimo si scuote l’Angolana che colleziona una ghiotta palla gol: cross da destra verso sinistra, Restaneo da buona posizione calcia in porta ma trova la pronta risposta di Modesti. Sulla ribattuta né Tidiane, né Ciarcelluti riescono ad impensierire la retroguardia giallonera. La formazione di casa prende bene le distanze e comincia a macinare gioco. Buona la costruzione dell’azione che porta Di Nicola al tiro, ma la conclusione è troppo debole e centrale. La partita è piuttosto contratta ed equilibrata, al 23’ si mette in proprio Di Stefano, la palombella a scendere dalla trequarti non prende i i giri giusti e termina alta. Il primo tempo scorre via con tanto agonismo ed intensità e sugli sviluppi di un corner, Correa pesca bene Fabrizi che svetta di testa trovando la risposta reattiva di Modesti, autore di un pregevole salvataggio sulla linea di porta. Al rientro dagli spogliatoi, la partita prosegue sulla falsariga del primo tempo. Montiel prende il posto di Tidiane al fianco di Ciarcelluti. Sugli sviluppi di un calcio franco, Spinelli aggira la barriera nerazzurra ma non centra lo specchio della porta. Al 65’è pulita la costruzione della manovra angolana: Di Nicola pesca bene Montiel che si smarca a centro area e di testa impegna Modesti che respinge sicuro. E’ soltanto l’antipasto del gol che arriva puntuale alla mezzora della ripresa: ripartenza letale dei dragoni oggi in giallo, Ucci crossa bene al centro dove Montiel, di testa, si libera ed insacca alla perfezione. Palo gol ed esultanza spontanea e liberatoria di tutto il Petruzzi, per un gol pesantissimo che di fatto vale i tre punti. Nel finale ci sarebbe anche l’occasione del bis per l’attaccante argentino, ma il suo scavetto a tu per tu con Modesti lambisce il palo. Poco male, perché nel penultimo minuto di gioco, ci pensa Marcucci a chiudere la contesa, con un bel piattone a giro dalla trequarti che si insacca all’angolino. Non succede più nulla, e dopo tre minuti di recupero il direttore di gara pone fine alla contesa. Angolana forza tre, come i successi consecutivi in tre giornate di campionato. Bravi ragazzi!

RC Angolana-Pontevomano 2-0: il tabellino

Renato Curi Angolana: Colantonio; Scurti, Restaneo (39’ st Angelozzi), Lombardi (43’ st Marcucci), Pastafiglia, Fabrizi, Ucci, Correa, Ciarcelluti (45' st Di Natale), Di Nicola, Tidiane (9’ st Montiel). A disposizione: Marcotullio, Tommaselli, D’Ercole, D’Incecco, D’Amico. Allenatore: Miani

Pontevomano: Modesti; Basilico, Spinelli, Porrini (36’ st Faenza), Ragozzo, Ferri, Di Stefano, Ouali, Petrarulo (15’ st Angelozzi), D’Orazio, Toure. A disposizione: Ricci, Di Battista, Cargini, Troiani, Quaranta, Bordoni. Allenatore: Cifaldi

Marcatori: 30’ st Montiel, 47’ st Marcucci

Ammoniti: Ferri, D’Orazio, Di Stefano (P); Fabrizi (RCA)

Arbitro: Di Florio di Lanciano coadiuvato da Amelii di Teramo ed Alonzi di Avezzano