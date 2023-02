Eccellenza, RC Angolana - Ortona 2-1

La RC Angolana ritrova la vittoria dopo lo stop di una settimana fa nel derby. Vittima dei nerazzurri è l’Ortona di Marco Sansovini, che lotta fino alla fine e deve arrendersi però i gol di Lombardi e Pendenza. Per la squadra di Miani un successo utilissimo per la classifica e per il morale. Dopo una fase iniziale di studio, al 9’ c’è subito una ghiotta doppia chance per l’Angolana: disattenta la retroguardia gialloverde, Pendenza lancia in profondità Montiel che si lascia ipnotizzare da Pelusi con il destro. Sulla ribattuta si avventa Correa che, col mancino, cerca l’incrocio ma spara alto di pochissimo. Solo al 45’ la partita si sblocca: giocatona di Di Nicola che sguscia via a tre avversari e lancia lungo per Pendenza. Il numero 9 salta un difensore e serve un cioccolatino al centro per Lombardi, il quale da due passi appoggia in rete.

Al rientro dagli spogliatoi l’Angolana raddoppia dopo dieci minuti. Tandem Montiel-Pendenza: assist squisito dell’attaccante argentino, Pendenza si ritrova occhi negli occhi con Pelusi e lo infila rasoterra. Gol di pregevole fattura che lancia i nerazzurri. Nei minuti di recupero c’è tempo per un grande intervento ravvicinato di Colantonio su Rodriguez. L’Ortona ci prova fino all’ultimo e si conquista un penalty prezioso: dal dischetto si presenta Ligocki che spiazza il portiere e fa 2-1. E’ troppo tardi, però, per la rimonta gialloverde. Torna a festeggiare l'Angolana, che resta sulla scia delle prime due della classe.

RC Angolana - Ortona 2-1: il tabellino

Renato Curi Angolana: Colantonio; Ucci, Gobbo (30’ st Marcucci), Cichella, Scurti, Fabrizi, Lombardi (44’ st Pierfelice), Correa, Pendenza (44’ st Tidiane), Di Nicola, Montiel. A disp. Kucherenko, Reale, Tommaselli, Angelozzi, Di Natale, Memmo. All. Miani.

Ortona: Pelusi; Puzzo (11’ st D’Alonzo), Midolo, Squadrone (20’ st Dioum), Salvucci, Martelli, La Delfa (28’ st Lanza), Milizia (11’ st Di Donato), Rodriguez, Ligocki, Bodje. A disp. Mattia, Miccoli, Lieti, Scioletti, Passeri. All. Sansovini.

Marcatori: 45’ pt Lombardi, 10’ st Pendenza, 49' st Ligocki.

Arbitro: Franchi di Teramo.