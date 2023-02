Eccellenza, la RC Angolana sfida la capolista L'Aquila

Partitissima nel prossimo turno di Eccellenza: al Petruzzi di Città Sant'Angelo c'è RC Angolana-L’Aquila, la terza che sfida la capolista. Calcio ad alta quota, con tanto di emozioni per un ex di turno: Alex D’Ercole, esterno sinistro angolano che ha tanta voglia di far bene contro i colori rossoblu, difesi due anni fa. "Nell’ultima partita non siamo stati molto brillanti, ma abbiamo voglia di riscatto e da questo inizio settimana ci stiamo allenando tutti in maniera ambiziosa e professionale, per cercare di centrare l’obiettivo", ha detto parlando sulla pagina Facebook ufficiale della società. A livello personale, D'Ercole si sta rilanciando: "Sono reduce da un infortunio che mi ha tenuto lontano dal campo per più di un mese, ma ora mi sento meglio e devo allenarmi per ritornare nella forma che avevo lasciato. Mentalmente sono più carico di prima, farò di tutto per tornare in grande condizione ed aiutare la squadra in questo cammino".

Tutto pronto per misurarsi con la prima della classe: "Affrontiamo una squadra sicuramente blasonata che comanda la classifica, ma noi non siamo da meno e sicuramente ce la giocheremo come tutte le partite con la massima ambizione e voglia di far bene. Ho giocato a L’Aquila nel 2021, nel mini campionato, certamente per me non è una partita come le altre. Affronto una squadra che mi ha permesso di crescere, ma ho tanta voglia di far bene. Mi aspetto una bella cornice di pubblico a Città Sant'Angelo: siamo due squadre che sono lì sopra non per caso. Sarà una partita di alto livello. Ai nostri tifosi chiedo soltanto di sostenerci come hanno sempre fatto per portare in alto l'Angolana".