Il calcio regionale prova a ripartire: il Comitato Lnd Abruzzo incontra le società

Ratificata la sospensione delle attività, la prossima settimana partiranno gli incontri con le società abruzzesi per pianificare la ripartenza dei campionati dilettantistici di calcio a calcio a 5.

Durante il consiglio direttivo di ieri, la Lnd Abruzzo ha disposto la sospensione dei prossimi turni dei campionati apicali - Eccellenza maschile e femminile, C1 e C femminile di C5 - e stilato il calendario di riunioni da remoto con le società delle singole categorie.

I massimi campionati potrebbe ripartire già domenica prossima, 16 gennaio, mentre dalla Promozione in giù la ripresa è fissata al 23 gennaio. Il 30 quella dei tornei giovanili. Serve, però, fare il punto della situazione con le società e trovare una sinstesi per ufficializzare queste date o scegliere, nel caso in cui fosse necessario, un ulteriore slittamento.