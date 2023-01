Eccellenza, Pontevomano - RC Angolana 1-1

Nella 20a giornata d’Eccellenza, la prima del 2023, pari e patta al Renato Ruggieri fra Pontevomano e Renato Curi Angolana. Termina 1-1, entrambe le reti realizzate nel primo tempo dove a Ouali ha risposto l’eurogol di Pendenza.

La partita

Avvio di gara equilibrato, su un campo oggettivamente difficile. Al 19’, alla prima occasione, passano in vantaggio i gialloneri di casa: sguscia via sulla destra Angelozzi, il suo cross, complice anche una deviazione, sbuca sul secondo palo dove c’è Ouali che di controbalzo la spinge in rete ingannando Colantonio. 1-0 al Renato Ruggieri. Provano subito a reagire i nerazzurri di Miani che, cinque minuti più tardi, si mostrano pericolosamente in avanti con Montiel, il quale di testa spizza al centro ma trova il salvataggio di un difensore nei pressi della linea di porta. Poco male, perché il pareggio arriva quasi alla mezzora con Pendenza, autore di un vero e proprio capolavoro. Da più di trenta metri, addomestica il pallone col petto ed al volo col mancino cerca direttamente la porta. La sfera scavalca Ricci e si spegne all’incrocio dei pali. Tifosi quasi increduli, perché questo è un gol meraviglioso. Al rientro dagli spogliatoi ci provano subito i ragazzi di Cifaldi con Marini che in diagonale, da posizione defilata, manca la porta di un paio di metri. Al 6’ è ancora il numero 9 giallonero a spingersi in avanti, il suo fendente con il destro esce ancora largo. Passano dieci minuti ed una ghiotta occasione capita sui piedi di Toure che sfrutta un rimpallo e si presenta occhi negli occhi con Colantonio, impreciso al momento del dunque nel calciare di poco a lato. La chance più grande per i locali arriva al 31’ della ripresa, quando Ferri anticipa Colantonio nei pressi della porta, impattando però sul salvataggio super di Tommaselli a centimetri dalla linea. Nel finale mister Miani inserisce diverse nuove pedine, fra cui capitan Ciarcelluti, ma gli assalti nerazzurri non sortiscono gli effetti sperati. Il Pontevomano sfiora invece il gol con Di Battista che si gira in area ed incrocia rasoterra, non centrando la porta per centimetri. Non succede più nulla, e dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara pone fine alla contesa. Punto importante su un terreno molto ostico contro una delle squadre più in forma del torneo.

Pontevomano - RC Angolana 1-1: il tabellino

Pontevomano: Ricci; Basilico, Spinelli, Di Francesco, Ragozzo, Ferri, Angelozzi (29’ st Di Battista), Ouali (29’ st Faenza), Marini (43’ st Di Stefano), D’Orazio, Toure. A disposizione: Modesti, Di Stefano, Porrini, Troiani, Quaranta, Gallo. All. Cifaldi.

Renato Curi Angolana: Colantonio; Tommaselli, D’Ercole, Cichella, Pastafiglia, Scurti, Di Nicola (38’ st Correa), Gobbo (26’ st Lombardi), Pendenza (19’ st Ciarcelluti), Marcucci (19’ st Ucci), Montiel. A disp. Puddu, Fabrizi, Reale, Restaneo, Memmo. All. Miani.

Marcatori: 19’ pt Ouali, 29’ pt Pendenza.

Ammoniti: D’Orazio (P); Cichella, Pastafiglia (RCA).