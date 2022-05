Eccellenza: Pontevomano - 2000 Calcio Montesilvano 1-0

Nella penultima giornata di Eccellenza, il Pontevomano vince per 1-0 contro il Montesilvano grazie alla rete di Polisena nel finale. Ma è una sconfitta indolore per i ragazzi di Davide Antignani. Entrambe le squadre, in virtù degli altri risultati, al 90' possono esultare: salvezza e permanenza aritmetica nella categoria sia per i Leoni di Montesilvano che per i teramani di Walter Piccioni.

Festa grande negli spogliatoi del 2000 Calcio: la giovane formazione gialloverde conquista la salvezza con una giornata di anticipo al termine di una stagione giocata sempre a testa alta e con cuore e qualità, nonostante i tantissimi giovani presenti nella rosa, spesso impiegati anche nel torneo Under 19.

Un piccolo capolavoro per mister Antignani che, sulla soglia dei 40 anni, si è anche tolto lo sfizio di scendere in campo diverse volte durante il campionato. Domenica prossima passerella finale in casa allo Speziale contro il Lanciano.

Il tabellino

Reti: 39′ st Polisena (P)

Pontevomano: Gava, Leonzi, Monaco (25′ st Gardini), Porrini (1′ st D’orazio), Ragozzo, Giangiacomo, Polisena, Faenza (5′ st Basilico), Touré, A. Cernaz, V. Cernaz (45′ st Di Francesco). A disposizione: Spinozzi, Troiani, Falasca, Angelozzi, Di Stefano.

Allenatore: Piccioni.

Montesilvano: Ubertini, Vedovato, Cavallucci, Sammaciccia, Marcedula, L. Maloku, Iezzi (22′ st Piovani), Barbarossa, Petito, Bassi (29′ st Tassone), B. Maloku (41′ st Daka). A disposizione: Sagazio, Mammarella, Vanni, De Marco, Chiulli, Feragalli.

Allenatore: De Marco.

Arbitro: Iheukwumere dell’Aquila.

Note: ammoniti: Monaco, D’Orazio, Di Francesco (P); espulsi: Polisena (P) al 40′ st.