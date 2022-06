Eccellenza, play-out: Virtus Cupello - Spoltore 1-2

Un vero e proprio miracolo sportivo quello realizzato dallo Spoltore che conquista la salvezza nella finalissima play out. Virtus Cupello battuta 2-1 in rimonta grazie alle reti di Zazas e Planamente. Formazione alto vastese che retrocede nel campionato di Promozione.

Salvezza, meritatissima, che porta la firma di Daniele Di Camillo e che permette alla società di restare per il sesto anno consecutivo nel massimo campionato regionale. "E' stato un miracolo vero e proprio perché abbiamo raggiunto l'obiettivo dopo che la squadra ha perso tre pezzi da novanta (Petito, Sparvoli e Sichetti ndr) ed ha puntato sui giovani. Noi sapevamo dove volevamo arrivare e abbiamo raggiunto l'obiettivo recuperando anche un po' di fortuna con la quale eravamo in debito" le parole a caldo dell'allenatore-giocatore a fine gara.

Il miracolo-Spoltore firmato anche da tantissimi giovani: fuoriquota di qualità decisivi nella conquista dell'obiettivo, come Colecchia (2001), Tiberi, Planamente (2002); Connestari, Belli, Cipriani, Di Tanna, Chiacchiaretta (2003); De Vincentiis (2004) e Ricci (2005).

La partita

A Casoli, Di Camillo senza Selvallegra, fuori causa problema muscolare, Carlucci senza lo squalificato Caniglia. Pronti via ed è subito doccia fredda. Ripartenza Cupello con Napolitano che crossa per l'altro esterno Troiano che batte l'incolpevole Palena.

La risposta azulgrana è affidata a Planamente (11'), il suo calcio di punizione però termina sul fondo. Giro di lancette e Colecchia rientra sul sinistro e scaglia in porta un tiro bloccato senza problemi da Di Vincenzo. Poi è la volta di Petrarulo, ma ancora una volta il numero uno cupellese sventa la minaccia (27'). Margagliotti (36') su punizione chiama all'intervento un prontissimo Palena che mette in calcio d'angolo. Sugli sviluppi di corner il numero dieci centra il palo alla destra del portiere azulgrana. Cinque minuti dopo Palena salva letteralmente il risultato strappando dai piedi di Margagliotti il raddoppio. Nell'unico minuto di recupero concesso da Paul Ihekwumer lo Spoltore trova il pari. Tiberi batte velocemente un corner per Di Renzo che mette al centro e trova Zazas più lesto di tutti a insaccare sulla ribattuta della difesa. La ripresa si apre con gli azulgrana che alzano il baricentro e imbrigliano i rossoblù. Colecchia, il migliore in campo in assoluto, scodella per Tiberi che manca il tap-in di un soffio. Cardinale, di testa, sugli sviluppi di calcio di punizione manda a lato.

L'indiavolato numero sette spoltorese al minuto 22 semina il panico sulla corsia di destra e mette al centro un cioccolatino per Planamente che al volo insacca per il 2-1. Il Cupello accusa il colpo e prova a reagire ma con palloni lunghi che sono preda dei difensori spoltoresi. Anzi sono proprio gli uomini di Daniele Di Camillo a sfiorare il terzo gol a più riprese: Tiberi (32') al termine di un'azione solitaria centra il palo; Planamente solo davanti a Di Vincenzo manda fuori, e Petrarulo centra il secondo legno di giornata con un fendente scagliato dal limite dell'area di rigore. Dopo sei minuti di recupero il fischietto aquilano manda tutti negli spogliatoi.

Finisce con le lacrime di gioia di Daniele Di Camillo e i giocatori che festeggiano sotto lo spicchio riservato ai cento tifosi arrivati da Spoltore. Dall'altra parte invece la delusione di Felice e compagni. Il Cupello retrocede nel campionato di Promozione al pari di Penne, Casalbordino, Bacigalupo Vasto Marina e Villa 2015.

Il tabellino

Reti: 2' Troiano 46' Zazas 23'st Planamente

Virtus Cupello: Di Vincenzo, Napolitano (23' Marinelli), Troiano, Conti, Felice, Cardinale, Margagliotti C., Tafili, Collitto, Margagliotti N., Donatelli. A disposizione: Fucci, Ruzzi, Di Giacomo, Di Fabio, Scopa F. Berardi, Scopa A. All. Carlucci.

Spoltore: Palena, Connestari, Zanetti, Di Camillo, Zazas, Di Renzo, Colecchia (43st Di Tanna), Belli, Petrarulo (50'st Sborgia), Planamente (46' st Colasante), Tiberi (36' st De Vincentiis). A disposizione: Cipriani, Ricci, Ciccotosto, Ewansiha, Chiacchiaretta. All. Di Camillo.

Arbitro: Paul Ihekwumere.

Note: ammoniti: Zazas, Belli, Di Camillo (S), Colitto, Margagliotti N., Marinelli, Margagliotti C., Tafili (V).