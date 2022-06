Eccellenza, play-out: lo Spoltore domani si gioca una stagione contro la Virtus Cupello

"Siamo arrivati alla partita decisiva, ci giochiamo quasi undici mesi di sudore e sacrifici. Ci siamo, nonostante le fatiche dei 120' di domenica scorsa contro il Penne. Ma la voglia di tenerci stretta l'Eccellenza sarà più forte della stanchezza".

Così Daniele Di Camillo, centrocampista e allenatore dello Spoltore, carica i suoi ragazzi alla vigilia della sfida play-out di Casoli contro la Virtus Cupello.

A Penne super difesa e Spoltore qualificato al turno successivo, con il Penne retrocesso in Promozione. "Ci siamo difesi con ordine e rischiato poco".

"Mi aspetto, dai miei, una partita tosta come quella di una settimana fa. Sono sicuro che faremo la nostra partita. Cosa aspettarmi dal Cupello? Non lo so, sono curioso di capire che atteggiamento avranno, se chiudersi o giocarsela. Loro per caratteristiche rischiano sempre pochissimo. Sarà una partita maschia, noi cerchiamo di festeggiare questa salvezza e andare in vacanza. Per me, da febbraio in poi, con il doppio ruolo, è stata dura. Ma mi piace questa veste, spero di aver dato ai ragazzi qualcosa che resterà per il futuro delle loro carriere calcistiche".

Spoltore - Virtus Cupello: data, orario, regolamento

Spoltore - Virtus Cupello, ultima sfida dei play-out di Eccellenza, si gioca sul campo neutro di Casoli domani, domenica 12 giugno, alle ore 18: al termine dei 90’ – in caso di parità – previsti i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità dopo l’extra time retrocederà lo Spoltore, arrivato un punto dietro ai cupellesi in campionato.