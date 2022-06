Eccellenza, play-out: Spoltore - Penne 0-0, i vestini retrocedono

Il Penne retrocede in Promozione. Lo Spoltore ha ancora una chance per restare in Eccellenza. Questo il verdetto della semifinale play-out giocata ieri al Caprarese e finita 0 a 0 dopo i tempi supplementari.

I vestini non sfondano il muro alzato dalla squadra di casa, decisa a difendere fino alla fine il vantaggio della miglior classifica e sfruttarlo per passare il primo ostacolo e andare a giocarsi la stagione contro la Virtus Cupello domenica prossima.

Il pari basta a Di Camillo per avanzare, non ai vestini per salvare un'annata partita male e proseguita peggio: prima il cambio in panchina tra Iodice e Aielli, poi il ritorno del tecnico e la rivoluzione di mercato. Un focolaio Covid ha guastato la rimonta a primavera, portando i biancorossi ai play-out. La retrocessione del Castelnuovo dalla D ha ulteriormente complicato i piani del presidente Marrone, che ieri ha dovuto ingoiare il boccone amaro della retrocessione.

Ora non resta che sperare nello Spoltore per non perdere altre rappresentanti pescaresi nel massimo campionato regionale.

Il tabellino

SPOLTORE: Palena, Connestari, Zanetti, Di Camillo, Zazas, Di Renzo (15'sts Ricci), Selvallegra (2'sts Di Tanna), Belli, Petrarulo (9'pts Colasante), Planamente (14'st Tiberi), Colecchi (23'st Chiacchiaretta). A disposizione: Cavuto, Ricci, Di Tanna, De Vincentis, Sborgia, Ewansiha, Tiberi, Chiacchiaretta, Colasante. Allenatore: Di Camillo.