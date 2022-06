Eccellenza: a Casoli la finale play-out Spoltore - Virtus Cupello

Si giocherà sul campo neutro di Casoli la sfida salvezza tra Virtus Cupello e Spoltore. Le due formazioni in campo domenica per lo spareggio finale play-out: si gioca domenica 12 giugno alle 18: al termine dei 90’ – in caso di parità – previsti i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità dopo l’extra time retrocederà lo Spoltore Calcio, arrivato un punto dietro ai cupellesi in campionato.

Dopo la retrocessione del Penne domenica scorsa, nella prima sfida fratricida del Pescarese contro lo Spoltore (finita 0-0), ora tocca ai ragazzi di Daniele Di Camillo mantenere un altro posto nell'elite regionale per il calcio della provincia.

A Roma si è tenuto invece il sorteggio per decidere chi avrebbe giocato la prima in casa tra L’Aquila 1927 e Chisola, nello spareggio per la promozione in D: la dea bendata ha scelto i rossoblù, quindi domenica 12 giugno alle 16.30 andata nel capoluogo abruzzese, ritorno domenica 19 giugno alle 16.30 a Vinovo (Torino). Chi si aggiudica il doppio confronto vola in serie D 2022/23.