Eccellenza, a Pescara festeggia L'Aquila: battuto il Giulianova nella finale play-off

Finale play-off di Eccellenza al altissimo tasso di spettacolo domenica scorsa allo stadio Adriatico di Pescara. L'Aquila e Giulianova sono tornate per 90' a calcare con i loro colori il prato dell'impianto pescarese, dove in passato sfidavano la squadra di casa nel calcio professionistico.

Grande festa anche per il pubblico: le due tifoserie, quella targata L’Aquila 1927 e quella del Giulianova, hanno colorato con striscioni, vessilli, sciarpe e bandiere gli spalti dello stadio Adriatico, sostenendo i propri beniamini dal primo all’ultimo minuto, e guadagnandosi di diritto il titolo di migliori in campo.

Alla fine ha vinto L'Aquila 2 a 0, aggiudicandosi così il posto per gli spareggi nazionali che portano in serie D. Stesso risultato del Taloro Gavoi, che ha superato nella finale regionale sarda l'Ossese. Appuntamento a domenica prossima per lo scontro tra Sardegna e Abruzzo.

Il presidente del Comitato regionale Lnd Abruzzo, Ezio Memmo, ha commentato: “Naturalmente ieri dalla tribuna mi sono goduto un grande spettacolo, calcistico e di autentica passione da ambo i lati. Mi piace ricordare che, sebbene l’agonismo fosse a livelli altissimi, i due club si sono rispettati profondamente, all’inizio con il tributo al piccolo Tommaso e alla fine con gli applausi che le due tifoserie hanno tributato agli avversari. Sono questi gli ingredienti del calcio che amiamo, e per questo ringrazio i presidenti, gli staff ed i tesserati delle due squadre finaliste. A L'Aquila 1927, che difenderà i colori dell'Abruzzo e cercherà il salto di categoria nella fase nazionale, va il migliore augurio da parte mia, della LND Abruzzo e di tutto il calcio abruzzese”.