Eccellenza: Penne - Virtus Cupello 1-1

Termina con un pareggio il recupero della 24°giornata in scena al "Colangelo". Risultato che permette ai biancorossi allungare sulla Bacigalupo sconfitta a Capistrello, di staccare di una lunghezza lo Spoltore, ma non di uscire dalla zona playout con il Sambuceto, prossimo avversario di domenica, che resta un punto avanti.

Un risultato sostanzialmente giusto per quanto visto in campo malgrado qualche errore sotto porta per i padroni di casa che dopo un avvio stentato, sfiorano il vantaggio con Cellucci (colpo di testa a lato di un soffio) e Cutilli, ma vanno sotto nel finale di frazione, grazie ad un gran gol di Conti favorito da un difesa pennese non irreprensibile sugli sviluppi di un fallo laterale.

Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi partono fortissimo e prima pervengono al pareggio con un grandissimo gol di Viegas, poi sfiorano il sorpasso dopo pochi minuti con Cellucci che, bel liberato nel corridoio a tu per tu con Sinato, calcia alto.

Da qui in poi la gara cala d'intensità, il Penne non trova varchi nell'organizzata difesa cupellese, e gli ospiti creano qualche apprensione in contropiede soprattutto con l'attivissimo Zinni.

Ultimi sussulti nel finale con un paio di azioni d'angolo pericolose in area ospite, e l'incursione di Testi che si destreggia in area e prova la conclusione senza fortuna con la difesa rossoblu che se la cava.

Per la Virtus Cupello un ulteriore passo verso la salvezza, il Penne spreca ancora l'occasione per accorciare la classifica e domenica sarà chiamato ad un'ulteriore prova d'appello casalinga con il Sambuceto.

Il tabellino

PENNE: D'Amico, Sichetti, D'Ercole, Rossi, Basualdo (5'st Fulvi), D'Addazio, Cutilli, Viegas, Cellucci, Guerra (30'st Testi), Medaglia (30'st Antonacci R). A disposizione: Egidio, Leone, Grande, Hassan, Iezzi, Serti. Allenatore: Iodice

VIRTUS CUPELLO: Sinato, Caniglia, Margagliotti C, Conti, Felice, Cardinale, Colitto (31'st Napolitano), Tafili, Troiano, Margagliotti N (44'pt Erragh), Zinni (43'st Ruzzi). A disposizione: Di Giacomo M, Di Fabio, Gatti. Allenatore: Carlucci

Arbitro: Iheukwumere de L'Aquila

Reti: 43'pt Conti (Cupello), 1'st Viegas (Penne)

Ammoniti: Cellucci (Penne), Conti (Cupello)