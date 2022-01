Il Penne scalda i motori in vista della ripartenza

Termina con una sconfitta maturata nel finale la sgamabata odierna del "Colangelo", dove i biancorossi hanno tenuto testa ai più quotati avversari del Notaresco, squadra di punta dell'attuale Serie D, al termine di un match ben giocato dai ragazzi di mister Iodice che confermano il buono stato di forma in attesa della ripartenza del 30 Gennaio.

Senza Basualdo (out per una distorsione) e Cacciatore sulla via del recupero ma non ancora utilizzabile, mister Iodice ha fatto ruotare gli uomini in rosa nelle due frazioni, ottenendo ottime risposte al cospetto di una squadra costruita per primeggiare nella categoria superiore.

Le reti biancorosse sono arrivate entrambe nella prima frazione e portano le firme di Di Fazio e Fulvi. Gara sul filo dell'equilibrio fino al finale quando le due reti notareschine decidono il match.

Questi gli undici in campo nelle due frazioni: