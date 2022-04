Eccellenza: Penne domani in campo ad Alba Adriatica

Due recuperi alle porte e poi il rush finale delle ultime tre gare di campionato: inizia da Alba Adriatica il difficile cammino verso la salvezza dei biancorossi, che anticiperanno a venerdì alle 15:00 il recupero del match contro i rossoverdi di mister De Amicis.

Gara durissima per i ragazzi di Iodice che affronteranno un'Alba Adriatica reduce dal pareggio interno con la Torrese, che deve provare a vincerle tutte in questo ultimo scampolo di stagione per ambire ad agganciare una posizione playoff che ad oggi pare compromessa.

Calcio d'inizio fissato per le 15:00 presso il "Vallese" di Alba Adriatica, arbitro dell'incontro sarà il signor Ferdinando Carluccio de L'Aquila, coadiuvato da Antonio Bruno e Francesco Mascitelli di Lanciano. Penne che tornerà poi in campo mercoledì, alle 17:30, tra le mura amiche del "Colangelo" dove affronterà l'Avezzano per l'ultimo match da recuperare: si ripartirà dal 23' del primo tempo e dal risultato di 1-1 (la gara fu interrotta dopo il grave malore ad un tifoso pennese in tribuna, poi deceduto nei giorni successivi).