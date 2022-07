Eccellenza: il Penne presenta la domanda di ripescaggio

In attesa della scadenza delle iscrizioni ai vari campionati, il Comitato Abruzzo ha ricevuto le richieste di 24 sodalizi abruzzesi per il ripescaggio alla categoria superiore. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo verificherà la disponibilità di posti nei vari organici e analizzerà le domande nelle prossime riunioni. Spicca la presenza del Penne, una delle società storicamente più importanti del panorama dilettanstico pescarese: i vestini, dopo la retrocessione in Promozione ai play-out, hanno formalmente chiesto la riammissione in Eccellenza. I biancorossi del presidente Marrone, che hanno affidato la panchina a Adamo Pavone, sono scatenati sul mercato: torna l'under Barlaam dopo il prestito al Pianella, preso in attacco il 27enne Di Domizio dall'Hatria (ex Angolana).

Per il ripescaggio, il Penne dovrà vedersela con altre due realtà importanti: il Montorio 88, che ha perso la finale play-off di Promozione, e la Virtus Cupello, anch'essa retrocessa agli ultimi play-out di Eccellenza. L'esito delle domande dipenderà soprattutto dalla presenza di posti disponibili nella categoria: dopo la scadenza dei termini per le iscrizioni, si aprirà ufficialmente la corsa al ripescaggio.

Dalla Seconda alla Prima categoria sperano di salire diverse società della provincia: Angelese, Cantera, Cepagatti, Lettese e Rosciano. Dalla Terza alla Seconda potrebbe trovare posto invece la Curi Pescara. Ecco, in ordine alfabetico e divisi per categoria, i nomi delle società che hanno depositato la domanda.

ECCELLENZA: Montorio 88, Penne 1920 e Virtus Cupello;

PROMOZIONE: Manoppello Arabona, Silvi Calcio e Valle Peligna;

PRIMA CATEGORIA: Angelese, Cantera Adriatica Pescara, Cepagatti, Lettese, Palena, Rosciano Calcio, San Giuseppe di Caruscino e Universal Roseto 1920;

SECONDA CATEGORIA: Atletico Amiternum, Audax, Balsorano, Curi Pescara, Forme Massa Albe, San Buono Calcio e United L’Aquila;

CALCIO A 5 SERIE C1: La Fenice Calcio a 5 e Montesilvano Calcio a 5;

CALCIO A 5 SERIE C2: Bruno Compagno S.C.