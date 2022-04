Eccellenza: domani il Penne impegnato nel derby contro la RC Angolana

Squadra in casa

Squadra in casa Penne

Penne di scena domani a Città Sant'Angelo uno scontro diretto di vitale importanza: al "Petruzzi" i vestini renderanno visita alla Renato Curi Angolana, che precede di quattro lunghezze i ragazzi di mister Iodice ma con due gare in più.

Dopo il pareggio interno nel recupero con il Sambuceto, i biancorossi per rilanciarsi nell'ottica salvezza diretta devono puntare al bersaglio grosso su un campo notoriamente insidioso e contro un avversario di tutto rispetto, che malgrado la classifica può disporre di una rosa di grande valore; diversi sono infatti i calciatori che hanno calcato campi di categorie superiori: il centrale difensivo Fabio Fuschi, il bomber Miani e tanti altri elementi che rappresentano un vero lusso per la categoria, quali i vari Farindolini, Ciarcelluti e Milizia a cui va ad aggiungersi l'ex Leopoldo Pastafiglia, che proprio in biancorosso aveva iniziato la stagione. Angolana che ha costruito la sua classifica soprattutto sul rendimento interno (26 punti dei 37 totali sono arrivati al "Petruzzi") ed è reduce da cinque risultati utili consecutivi, frutto dei successi su Lanciano e Villa 2015 ed i successivi tre pareggi con L'Aquila, Capistrello e 2000 Calcio Montesilvano.

Servirà dunque una prestazione maiuscola per i biancorossi, che saranno poi chiamati a recuperare i match con Alba Adriatica ed Avezzano, prima del rush finale con gli ultimi tre turni di campionato, importantissimi.

Fischio d'inizio previsto per le ore 15:00 al "Petruzzi", arbitro dell'incontro sarà il signor Davide Rompianesi di Modena, coadiuvato da Gianmarco Cocciolone de L'Aquila e Andrea Mongelli di Chieti.