Eccellenza: il Penne domani nella tana del Delfino Curi Pescara

Sfida salvezza da non fallire per i ragazzi di mister Iodice che, reduci dalla netta affermazione casalinga contro la Bacigalupo Vasto Marina, renderanno visita domani pomeriggio alle 15, sul sintetico dell'Antistadio "A.Flacco" di Pescara, al Delfino Curi Pescara.

Sfida delicatissima per i biancorossi che se la vedranno con la compagine pescarese reduce da quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie ed un pari) che li hanno rilanciati a quota 36 punti in ottica salvezza; Penne che proverà a sfruttare l'onda lungha del buon momento per accorciare in classifica e risucchiare proprio i pescaresi, ma dovranno rinunciare a capitan Francesco D'Addazio che osserverà un turno di squalifica dopo il giallo rimediato domenica scorsa. Rientra Sichetti che riprenderà il suo posto in difesa dopo il turno di stop conseguente al rosso rimediato a Giulianova.

Gara tutt'altro che semplice quella che andrà in scena all'antistadio di Pescara, contro una squadra in salute, che si presenta all'incontro forte della terza miglior difesa del torneo con appena 23 reti al passivo (meglio hanno fatto solo Giulianova con 17 e L'Aquila con 18), ed abituata a soffrire.

Arbitro dell'incontro sarà il signor Niko Pellegrino della sezione di Teramo, coadiuvato da Guido Alonzi e Diego Carnevale entrambi della sezione di Teramo.

I biancorossi torneranno in campo poi mercoledì prossimo, al "Colangelo", in occasione del recupero della 24a giornata contro la Virtus Cupello.