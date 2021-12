Eccellenza: il Penne cambia ancora, Fabio Iodice torna in panchina

Penultimo con 9 punti e sempre più lontano dalla salvezza diretta, il Penne fa dietrofront e richiama in panchina Fabio Iodice, esonerato solo poche settimane fa per far posto a Gabriele Aielli e al vice Mirko Panico. Oggi la decisione, dopo l'ultimo ko casalingo nel derby-spareggio contro la RC Angolana: risoluzione consensuale con i due tecnici pennesi, torna alla guida della squadra Iodice, che assieme alla società adesso ritoccherà la rosa nella sessione di mercato appena iniziata.

"La SSD Penne 1920 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il mister Gabriele Aielli ed il collaboratore Mirko Panico - recita il comunicato ufficiale del club vestino - . Ad entrambi vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e per l'impegno profuso in una situazione certamente non semplice, riconoscendo la grande disponibilità nel provare ad invertire la rotta. Al contempo, la società ha deciso di affidarsi al ritorno in panchina di mister Fabio Iodice, che già nella giornata odierna ha diretto il primo allenamento".