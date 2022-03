Eccellenza: Penne ancora fermo causa Covid

Ancora fermo nel week-end, causa Covid, il Penne, al momento quindi con due partite da recuperare in campionato. Se non ci saranno ulteriori casi di positività nel gruppo biancorosso, la squadra di Iodice tornerà in campo mercoledì prossimo, 30 marzo, per il primo recupero, quello contro il Sambuceto, autentico spareggio salvezza. Il tecnico e la società sperano di riuscire a recuperare tutti gli effettivi per quella partita e potersela giocare ad armi pari.

Il comunicato

"E' stato ufficializzato il rinvio del match, originariamente previsto domenica, tra Alba Adriatica e Penne. A causa del perdurare dei casi di Covid-19 all'interno del gruppo squadra, i biancorossi saranno dunque costretti al secondo stop consecutivo, dopo quello già avvenuto la scorsa settimana. L'esito del nuovo giro di tamponi effettuato infatti, non ha visto scendere il numero dei positivi sotto il numero consentito, rendendo di fatto necessario il nuovo rinvio, con il match che slitta dunque a data da destinarsi".

Recupero 28a giornata

PENNE-SAMBUCETO: mercoledì 30 Marzo, ore 16, Comunale "F.Colangelo".