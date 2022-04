Eccellenza: Penne - Avezzano 1-1 (sospesa)

Penne - .Avezzano sospesa al 24' minuto del primo tempo a causa di un malore che ha colpito un tifoso locale sugli spalti. A seguito del malore, il tifoso pennese è stato trasportato subito presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "San Massimo" di Penne, e successivamente trasferito presso l'Ospedale di Pescara per maggiori accertamenti sul suo stato di salute.

Dopo il lungo stop derivante dagli interventi di soccorso, il direttore di gara ha deciso di sancire la sospensione definitiva del match, che verrà ripreso, il prossimo 20 aprile, dal minuto 24 sul punteggio di 1-1.

Difficile parlare di calcio in questi momenti, ma Penne ed Avezzano avevano dato vita ad un match accesissimo nello scampolo di partita giocato, con due reti, un calcio di rigore, e ben tre ammoniti in soli 24 minuti. Gara agonisticamente e tecnicamente di livello, malgrado i biancorossi di presentavano al match con diversi elementi con pochissimi allenamenti sulle gambe dopo la sosta forzata causa Covid. Avezzano che ci provava con Bisegna (conclusione alta dalla distanza), il Penne provava a fare la partita ma andava sotto alla prima vera azione del match: angolo di Bisegna ed incornata vincente di Blanco al 18' lasciato colpevolmente solo dalla difesa pennese sugli sviluppi del corner. Reazione biancorossa che non si faceva attendere, favorita da una leggerezza dell'estremo Venditti che si faceva soffiare il pallone da Cellucci e lo stendeva in area; calcio di rigore sacrosanto che Cacciatore trasformava riequilibrando il match.