Eccellenza, Paolo Rachini torna sulla panchina della RC Angolana

La RC Angolana riabbraccia Paolo Rachini: l'allenatore di Atri, ex centrocampista di Pescara e Salernitana, torna sulla panchina dei nerazzurri di Città Sant'Angelo per la stagione 2023/2024 in Eccellenza. L'obiettivo è inseguire la promozione in serie D, sfumata nell'ultimo campionato dopo una lunga cavalcata alle spalle dell'Aquila. Rachini aveva detto sì agli angolani quattro anni fa, guidando per tre stagioni i nerazzurri, fino allo scorso anno, quando la società ha affidato la panchina a Miani e Fuschi. Ora il ritorno di Rachini, tecnico di grande esperienza e carisma.

Il comunicato

"È un bentornato più che un benvenuto quello che la Renato Curi Angolana è pronta a dare all’allenatore Paolo Rachini. Sì, perché il mister torna a casa come allenatore della prima squadra per la prossima stagione calcistica 2023/2024. Una storia che parte da lontano, durante la sua carriera come centrocampista centrale dal 2004 al 2006 e successivamente con quella di allenatore dal 2016 al 2018. A distanza di 4 anni, Rachini torna a casa.Con il nuovo Mister la Società ha già intrapreso un percorso importante ed è convinta possa rappresentare una possibilità concreta per il tanto agognato salto di categoria. Rachini condivide appieno la filosofia e gli obiettivi della Società, confermando quel rapporto di reciproca stima e unità di vedute. I tempi sono maturi, la persona quella giusta. Bentornato mister".