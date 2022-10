Eccellenza, ottava giornata: il programma

Dopo i quarti di finale di ritorno di Coppa Italia, torna in campo per l'8a giornata di andata il campionato di Eccellenza. Domani alle 15 le quattro formazioni pescaresi impegnate in partite difficili, almeno sulla carta. In casa solo Il Delfino Curi Pescara di Bonati, al San Marco contro l'Alba Adriatica, in difficoltà e ancora ferma a 5 punti, penultima in classifica. Lo Spoltore di mister Di Camillo sfida di nuovo L'Aquila dopo aver giocato contro i rossoblu in Coppa. Domani al Gran Sasso d'Italia contro la formazione di Epifani per cercare di strappare almeno un punto prezioso in chiave salvezza. La RC Angolana fa visita all'Ortona dopo aver perso in casa la gara di Coppa contro il Sambuceto. La squadra di Miani , seconda forza del campionato, vuole continuare a stupire contro la neopromossa di Savini. “L’Ortona è una buona squadra - ha detto Miani - . E’ una neopromossa, l’ho vista giocare e forse meritava qualche punto in più della sua classifica attuale. Noi dobbiamo andare lì per cercare di fare risultato senza paura, se abbiamo fatto queste vittorie iniziali significa che anche noi abbiamo delle carte da giocare”.

Infine il 2000 Calcio Montesilvano, impegnato a San Giovanni Teatino, contro il Sambuceto. Anche la squadra di Antignani è reduce dall'eliminazione in Coppa contro il Giulianova e dal pesante ko dell'ultimo turno contro la Torrese ("incommentabile", l'ha definita Antignani) e cerca il riscatto per mettere insieme altri punti importanti per la salvezza e per dare continuità ad un ottimo avvio di stagione. "Sambuceto avversario di categoria, conosco bene Ronci e so che le sue squadre sono difficili da affrontare. Dobbiamo dare il massimo e avere un atteggiamento diverso rispetto a domenica scorsa", ha detto il tecnico del Montesilvano.

Eccellenza, 8a giornata: il programma (ore 15)

Capistrello - Castelnuovo Vomano

Giulianova - Ovidiana Sulmona

Il Delfino Curi Pescara - Alba Adriatica

L'Aquila - Spoltore

Nereto - Lanciano

Ortona - Renato Curi Angolana

Sambuceto - 2000 Calcio Montesilvano

Torrese - Santegidiese

Union Fossacesia - Pontevomano