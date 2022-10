Eccellenza: Ortona - Spoltore 0-2

Squadra in casa

Squadra in casa Spoltore

Torna alla vittoria lo Spoltore che espugna Ortona con il più classico dei risultati: 2-0. Decidono le reti realizzate da Pontillo, al secondo centro consecutivo nell'arco di quattro giorni, e il primo sigillo stagionale di Planamente. Azulgrana padroni assoluti del campo fin dalle prime battute di gioco. Al terzo minuto ci prova subito Tiberi: la conclusione si spegne però sopra la traversa. Al quarto d'ora show di Colecchia che sfiora il montante alla sinistra di Pelusi. E' un monologo azulgrana: ancora protagonisti Tiberi e Colecchia, entrambe le conclusioni sono però respinte dal numero uno di casa. Poco prima del riposo si vedono per la prima volta i padroni di casa con Dragani: Palena è attento e si rifugia in angolo. Poco dopo gli ortonesi chiedono un rigore: la conclusione di Dragani prima termina sul ginocchio di Zanetti e poi rimpalla sul braccio: il direttore di gara giustamente fa proseguire. Si va così negli spogliatoi sul risultato ad occhiali: 0-0. Nella ripresa gli azulgrana entrano con lo stesso piglio e al quarto d'ora trovano il vantaggio con la zampata di Pontillo. Ancora spoltoresi pericolosi con Selvallegra: conclusione fuori misura di poco. Poco prima del triplice fischio finale arriva il raddoppio: Sborgia accende Planamente che dal vertice sinistro dell'area di rigore fa partire una rasoiata che batte Pelusi: 2-0 e sipario sulla gara. Lo Spoltore porta a casa tre punti fondamentali che permette di salire a quota sette in classifica. Tra sette giorni nuovo scontro diretto: al 'Caprarese' arriva il Nereto.

"Abbiamo disputato una grandissima partita" il commento a caldo di mister Di Camillo. "Se devo trovare una pecca è quella di non aver concretizzato nel primo tempo le tante occasioni da rete create. Anche perché qui basta il minimo errore per essere poi puniti. Soprattutto su un campo difficile come questo. La vittoria è netta e meritata".

Ortona Spoltore 0-2: il tabellino

Reti: 15' st Pontillo 44'st Planamente.

Ortona: Pelusi, D'Alonzo (22'st Castello), Miccoli, Passeri (22'st Finizio), Martelli, Squadrone, Milizia, Di Donato (34'pt Konda), Ndiaye, Dragani, Petacci(18'st Rosati). A disp. Palermo, Lieti, Kolloni, Moroni, Majo. All. Savini.

Spoltore: Palena, Rossetti, Zanetti, Couriol (17'st Sborgia), Ricci, Buonafortuna, Selvallegra, Tiberi (17'st De Vincentiis), Pontillo (33'st Luciani), Planamente (45'st Camplone) Colecchia (22'st Liguori). A disp. Bora, Gricia, Molinaro, D'Angelo. All. Di Camillo.

Arbitro: Marco Amatangelo di Sulmona.

Ammoniti: Ndiaye, Dragani, Konda (O); Ricci, Colecchia (S).