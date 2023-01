Eccellenza, Ortona - Montesilvano 0-0

Ortona e Montesilvano non si fanno male nel primo appuntamento del 2023. La squadra di Antignani gioca una partita ordinata e porta a casa un punto importante per muovere la classifica. Il primo tempo è a favore dei verdeoro, che coprono tutti gli spazi e hanno due nitide occasioni per passare in vantaggio. Daka riceve un lancio lungo da Cavallucci, si gira e col sinistro mette i brividi a Pelusi. Sul finale di frazione è Alessandroni ad arrivare prima di tutti sugli sviluppi di una punizione, il suo colpo di testa si spegna a lato. Nella ripresa Ortona pimpante con il neo entrato Dioum: da un suo cross velenoso la deviazione di Barbarossa rischia di beffare Mastrogirolamo ma la palla esce fuori. Sul versante opposto Besim Maloku viene stoppato all’ultimo dopo un perfetto inserimento in area di rigore. Nel recupero doppia occasione per i padroni di casa: prima è super Mastrogirolamo a respingere un colpo di testa di La Selva e poi è Dioum, con un sinistro a giro, a sfiorare l’incrocio dei pali. Non succede altro, un punto a testa che sorride maggiormente ai montesilvanesi. Tra 7 giorni c’è il Nereto.

Ortona – Montesilvano 0-0: il tabellino

Ortona: Pelusi, Puzzo (22′ st Dioum), Palmaricciotti (37′ st Crimaldi), Milizia (37′ st Ligocki), Salvucci, Martelli, La Selva (48′ st Lieti), Squadrone (32′ st Passeri), Rodriguez, Dragani, D’Alonzo. A disposizione: Mattia, Kolloni, Majo, Miccoli. All. Sansovini.

Montesilvano: Mastrogirolamo, Vanni (7′ st L. Maloku), Cavallucci, Sammaciccia, Alessandroni, Barbarossa, B. Maloku, Balducci, Daka (19′ st Bassi), Piovani (19′ st D’Alessandro), De Sanctis (7′ st Iezzi). A disposizione: Ubertini, Di Tommaso, Buccione, Lalli, Di Giambattista. All. Antignani.

Ammoniti: D’Alonzo, La Selva (O); Barbarossa, B. Maloku (M)

Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto.