Eccellenza, Nereto - Spoltore 0-0

Finisce a reti bianche la sfida tra Nereto e Spoltore. Dopo lo stop interno con l'Ortona questo pareggio non fa che rallentare ulteriormente il cammino verso la salvezza diretta per i ragazzi del patron Pompa. Più pericoloso lo Spoltore, con il Nereto dell'ex Simone Vitale che ha pensato a difendere e ripartire in contropiede appena possibile. Primo giro di lancette e Pontillo liberato in area di rigore da Liguori viene fermato però al momento del tiro. Al quinto Planamente lancia in profonda Liguori, conclusione del numero undici deviata in corner. Il monologo spoltorese prosegue al quindicesimo: calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, ci prova Zanetti ma il suo sinistro viene fermato un due tempi da Natale. Passano tre minuti e Di Camillo sugli sviluppi di corner centra la traversa. Al minuto 24 si vedono i padroni di casa: calcio di punizione di Cianci dal vertice sinistro dell'area di rigore, tiro deviato da Palena sul legno. Prima del riposo ancora due azioni degli spoltoresi: Planamente prova l'azione personale ma la sua conclusione viene respinta da un attento Natale. Al tramonto del primo parziale ancora una volta Di Camillo, su azione di calcio d'angolo, impegna Natale.

Nella ripresa continua a premere lo Spoltore ma il Nereto continua a difendersi con ordine. Al settimo Planamente da posizione centrale conclusione a botta sicura, Natale blocca la sfera in due tempi. Colecchia, subentrato a Comignani, calcia da posizione angolata ma uno strepitoso Natale toglie la sfera dall'incrocio dei pali. Ci prova ancora Planamete, su calcio piazzato, sfera alta di pochissimo. L'estremo difensore di casa deve fare ancora gli straordinari su Tiberi (22°) e Pontillo (29°), mentre il Nereto si vede al minuto 43 con Da Costa, la cui conclusione sfiora il palo alla sinistra di Palena. L'ultima azione della gara è ancora dello Spoltore con Planamente ma il suo tiro viene fermato ancora una volta da un Natale in versione saracinesca. Finisce 0-0. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca e lascia alle inseguitrici l'occasione di risucchiare lo Spoltore in zona play-out.

Nereto - Spoltore 0-0: il tabellino

Nereto: Natale, Di Silvestre, Traino, D'Onghia, Raia, Diagne, Cianci (46° Esposito F), Diouss, Da Costa, Tiberi M.(87°Esposito J), Di Crescenzo (70° Gatti) A disp. Carchesio, Di Benedetto, De Marcellis, Esposito J, Esposito F, Pontano, Gatti, Foglia. All. Vitale.

Palena, Ciccotosto (51° Rossetti) Zanetti, Di Camillo, Ricci (81° Colasante), Terrenzio,Tiberi (77° Pistola), Comignani (51° Colecchia), Pontillo, Planamente, Liguori (70° Luciani). A disp. Marini, Rossetti, De Vincentiis, Ewansiha, Luciani, Pistola, Colecchia, Colasante. All. Di Camillo (in panchina Alessandro).

Arbitro: Fantozzi di Avezzano.

Ammoniti: Cianci, Traino, Esposito F., Zanetti, Ciccotosto, Planamente, Luciani, Colasante.