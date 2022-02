Eccellenza: Montesilvano - Spoltore 4-0

Nella 21° giornata del campionato di Eccellenza, il Montesilvano batte lo Spoltore per 4-0 tornando a vincere in casa dopo più di quattro mesi.

Mister Antignani recupera Marcedula e Lupinetti inizialmente in panchina ma perde per squalifica Tassone. L’ex Del Gallo a caccia di punti pesanti non può far affidamento su Di Camillo e Di Renzo. Prime fasi di studio, Marrone tenta di approfittare di un errore difensivo ma il suo pallonetto non è né un tiro né un cross. Più pericoloso il 10 quando calcola bene il rimbalzo del pallone, tiro bloccato senza problemi dall’ex Palena. Lo Spoltore quando si distende crea trame interessanti: azione palla a terra, Selvallegra si ritrova a tu per tu con Ubertini ma sbaglia la finalizzazione. Ne beneficia il Montesilvano: Spoltore temporaneamente in 10, Besim Maloku innesca il tocco di mano di Selvallegra. Calcio di rigore per i padroni di casa: dal dischetto si presenta l’ex Mario Petito che spiazza Palena siglando l’1-0! Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Antignani sfiora il raddoppio: numero di prestigio del solito Besim Maloku che lascia sul posto Connestari, assist al bacio per Fidanza che si inserisce con i tempi giusti ma non inquadra la porta.

La ripresa si apre con un colpo di scena: sfonda Colecchia, diagonale che si stampa sul palo e sulla ribattuta Vedovato atterra Petrarulo. Secondo penalty di giornata, uno per parte. Dagli 11 metri c’è capitan Zanetti che spiazza Ubertini, il palo gli dice di no e il punteggio resta sull’1-0. Sul versante opposto rilancio di Ubertini, Marrone è davanti a Palena bravo il portiere a scegliere il tempo corretto per l’uscita. Maloku è una spina nel fianco degli azulgrana: contatto con Ewansia. Per diella di vasto ci sono gli estremi per concedere il terzo calcio di rigore di giornata tra le proteste ospiti. Cambia il tiratore ma non l’esito. Maiorani batte Palena. Ottavo centro in campionato per il capitano verdeoro. Besim Maloku cerca la gloria personale dopo l’allungo di Barbarossa, il palo gli nega la gioia del tris. Prende il mirino Maiorani, reattivo Palena che manda in angolo. Sempre il numero 11, pennella per Leonardo Maloku che chiude i giochi con un bel colpo di testa. Lo Spoltore non riesce ad abbozzare una reazione. Nel finale, angolo fotocopia ed è Daka a finalizzare un altro splendido assist di Maiorani. Quarto sigillo in campionato per l’attaccante classe 2002 e sipario sulla partita.

Il tabellino

Reti: 36′ pt rig. Petito, 25′ st rig. Maiorani, 30′ st L. Maloku, 46′ st Daka (M)

Montesilvano: Ubertini, Vedovato (41′ st Vanni), Cavallucci, Sammaciccia (18′ st Marcedula), Barbarossa (39′ st Mammarella), L. Maloku, B. Maloku, Fidanza (11′ st Lupinetti), Petito, Marrone (42′ st Daka), Maiorani. A disposizione: Mastrogirolamo, Pento, Kuqeshi, De Marco. Allenatore: Antignani

Spoltore: Palena, Connestari, Zanetti (27′ st De Vincentis), Ewanisha (37′ st Tiberi), Ricci, Zazas, Selvallegra, Belli, Marcotullio (1′ st Petrarulo), Planamente, Colecchia (27′ st Sborgia). A disposizione: Cipriani, Di Tanna, Frosina, Chiacchiaretta, Colasante.

Allenatore: Del Gallo

Note: ammoniti: Sammaciccia, Marrone, Ubertini, Marcedula, Mammarella (M); Ricci (S).

Arbitro: Diella di Vasto.