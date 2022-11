Eccellenza: Montesilvano - Lanciano 2-2

Nella 12a giornata del campionato di Eccellenza, Montesilvano e Lanciano si dividono la posta in palio per 2-2. I rossoneri partono meglio e passano in vantaggio: Carissimi gioca di sponda per Belloisi che si inserisce e batte Sagazio per il momentaneo 0-1. La squadra di Daleno potrebbe anche raddoppiare, ma la conclusione mancina di Leone termina fuori dallo specchio della porta. Il Montesilvano è in partita e solo una grande risposta di Lacirignola evita il gol di tacco di Daka. Successivamente Iezzi si mette in proprio e ancora una volta il portiere manda sul palo il suo destro a colpo sicuro. Poco male per i verdeoro che pervengono al pari: punizione perfetta di Cavallucci che rimette le cose a pari.

Nella ripresa gara bellissima: Cavallucci stende Lieggi ed è calcio di rigore. Dal dischetto Carissimi calcia angolato e Sagazio non ci arriva di pochissimo. Passano 120 secondi e il Montesilvano sigla la rete del 2-2: sfida Daka – Lacirignola vinta di nuovo dal portiere, sulla ribattuta si fionda Besim Maloku che non perdona. Anche il fratello Leonardo prova a iscriversi sul tabellino dei marcatori, Lacirignola alza in corner. Sul versante opposto Fragassi sfonda centralmente ma prima Sagazio e poi il palo evitano il terzo gol. Nel finale Bassi e Piovani le provano tutte ma devono fare di nuovo i conti col portiere, che è assoluto protagonista nel recupero quando compie una parata da fenomeno su Besim Maloku.

Montesilvano-Lanciano 2-2: il tabellino

Montesilvano: Sagazio, Vedovato, Cavallucci, Barbarossa, Alessandroni, Maloku L., Maloku B., Sammaciccia (35’st Piovani), Daka (41’st De Sanctis), Bassi, Iezzi (20’st Mammarella). A disp.: Ubertini, Vanni, D’Alessandro, Balducci, Buccione, Di Tommaso. Allenatore Antignani.

Lanciano: Lacirignola, Pugliese, Leone, Marotta, Lieggi, Carissimi (35’st Lanotte), Gentile, Paniagua, Belloisi (26’st Bodo), Fragassi, La Torre. A disp.: Cimino, Mecarini, Pastore, Iammarino, Valdes. Allenatore Daleno.

Arbitro: Di Caro di Chieti.

Marcatori: 4’pt Belloisi, 30’pt Cavallucci, 3’st Carissimi (rig.), 5’st Barbarossa.

Note: ammoniti Maloku B., Cavallucci.