Eccellenza, mercato: ufficiale Sparvoli dallo Spoltore all'Aquila

La notizia circolava nell'ambiente da giorni, ma da poche ore è ufficiale: Luca Sparvoli saluta lo Spoltore e da oggi è un giocatore dell’Aquila Calcio. Nel pomeriggio è stato trovato l’accordo tra la società rossoblù e lo Spoltore.

Mister Del Gallo perde il suo capocannoniere, autore di 14 gol in questo primo scorcio di stagione. Il 28enne lascia la società azulgrana dopo 5 stagioni: da domani sarà un giocatore dell'ambiziosa formazione di Federico Giampaolo, che lotta per la promozione in D ma deve recuperare 7 punti dalla capolista Avezzano. "La società ringrazia Luca Sparvoli per il contributo che ha dato alla squadra in questi anni e gli augura le migliori fortune per il futuro", la nota ufficiale della società pescarese.

Sulla pagina Facebook del club, invece, il bomber ha salutato con parole affettuose e un pizzico di commozione: "Nel calcio capita di iniziare e finire le storie. Si chiude un rapporto bellissimo, iniziato cinque anni fa. Vado all'Aquila, ma torno presto... tra dieci giorni sarò avversario qui a Spoltore. Sono felice di approdare in una squadra così prestigiosa. A 28 anni è uno stimolo importante, dovrò sudare per conquistare un posto in squadra in una formazione tanto importante. Sono ambizioso, voglio mettermi in gioco. Lo Spoltore mi ha dato tanto, siamo arrivati ai play-off per la D, ma il richiamo di un club con la storia dell'Aquila è stato forte per me".