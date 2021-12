Eccellenza, mercato: l'under Sciamanda al Delfino Curi Pescara

Il Delfino Curi Pescara apre la sessione di mercato invernale dei dilettanti: la società pescarese comunica di aver tesserato, in prestito dal Pineto, l'attaccante Riccardo Sciamanda, classe 2003.

Il giovane attaccante ha trascorsi nel settore giovanile di Ascoli e Fermana, prima di trasferirsi al Pineto. Aveva iniziato la stagione nelle fila della RC Angolana, per poi rientrare in biancazzurro dal prestito. Da oggi sarà gia a disposizione di mister Guglielmo Bonati e si allenerà con i nuovi compagni. "La società tutta augura un caloroso in bocca al lupo al ragazzo", recita la nota del club.

Dopo il pareggio in rimonta nel derby di Spoltore, il Delfino Curi Pescara mantiene la distanza di sicurezza dalla quintultima (+5) e domenica prossima sarà impegnato di nuovo in trasferta sul campo del Sambuceto in quello che rappresenta al momento un importante scontro salvezza: i viola sono solo tre punti indietro di Calore e compagni, a +2 dai play-out.