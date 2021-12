Eccellenza, mercato: il tango del Penne continua con Impallari

Il Penne continua a rinforzarsi pescando dall'Argentina. Dopo i recenti annunci di Medaglia e Barriga, arriva il difensore classe 1993 Leonardo Gaston Impallari, terzino destro, proveniente dalla Virtus Ispica formazione militante nell'Eccellenza Siciliana. Prima dell'arrivo in Italia, il calciatore aveva avuto già esperienze in Svezia (terza serie) ed Olanda (quarta serie). "L'arrivo di Impallari va così a rinforzare il reparto difensivo biancorosso, con la società che resta vigile sul mercato per provare a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Iodice", recita il comunicato del club sui social.

Campionato

Dopo l'importantissimo successo interno nello scontro diretto con il Casalbordino, altro scontro diretto importante per i biancorossi che domani, alle 14:30, renderanno visita al Pontevomano sul difficilissimo campo di Villa Vomano, al cospetto di un avversario in salute, reduce da una serie importante di risultati positivi (tra cui il colpaccio in casa de L'Aquila) guidato da Walter Piccioni, uno dei migliori allenatori della categoria. Una squadra partita malissimo nella prima parte del campionato, ma che gira ad una media da prime delle classe con 13 punti conquistati nelle ultime 7 gare. Teramani che danno il meglio soprattutto tra le mura amiche, dove hanno conquistato ben 12 dei 16 punti totali in classifica. Per i biancorossi sarà una gara durissima, ma anche un occasione per riagganciare il treno delle squadre in corsa per la salvezza diretta. Ancora un fischietto da fuori regione chiamato a dirigere l'incontro: si tratta del signor Francesco Aloise di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Claudio Habazaj de L'Aquila e Vincenzo Luca Bruno di Pescara.