Eccellenza, mercato: il Penne parla sempre più argentino con Medaglia e Barrigas

SANDRO MEDAGLIA (nella foto a sinistra), è un centrocampista argentino classe 1996, proveniente dal Policoro (Eccellenza Basilicata), con la cui maglia ha giocato la prima parte della stagione da protagonista realizzando anche due reti. Prima dell'esperienza in terra lucana, il calciatore aveva militato nell'Eccellenza Siciliana con la maglia della Pro Favara (4 reti all'attivo nella stagione 2019/20) e nel Buccino Volcei (Eccellenza Campania), mentre in Argentina aveva vestito la maglia del San Miguel (Primera B Metropolitana).

HUGO ARIEL VIEGAS BARRIGAS (nella foto a destra) centrocampista argentino di esperienza, classe 1989, proviene invece dal FC Aserrì squadra di seconda divisione costaricana. Sempre in Costa Rica ha vestito le maglie di Brujas FC ed AD Rosario, mentre in patria ha militato nella Primera B Metropolitana (terza serie argentina) con UAI Urquiza, Barracas Central ed Acassuso. Da segnalare anche la recente esperienza negli Stati Uniti con la maglia del El Farolito, nella National Premier Soccer League. Il calciatore si allenava già da diversi giorni in gruppo ed era in attesa di transfert dalla sua ex squadra.