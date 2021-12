Eccellenza, mercato: Di Remigio torna al Penne

"La SSD Penne 1920 comunica di aver perfezionato in data odierna, l'ingaggio del calciatore Samuele Di Remigio, proveniente dalla Renato Curi Angolana".

Si muove sul gong di fine mercato anche il Penne, che nel mese di dicembre ha decisamente rivoluzionato l'organico con una serie di acquisti e cessioni risultate già decisive per riaprire la stagione dei biancorossi e tornare in corsa per la salvezza diretta.

Di Remigio non è un volto nuovo in casa pennese, avendo già indossato la maglia dei vestini in passato. Centrocampista duttile classe 1999, adattabile anche nel ruolo di terzino, Samuele Di Remigio aveva già vestito la casacca biancorossa nella stagione 2018/19 arrivato in prestito dal Pineto disputando una stagione strepitosa, culminata con la vittoria del prestigioso Trofeo "Giovane Promessa" in qualità di miglior fuoriquota della categoria. Dopo l'esperienza in biancorosso, Di Remigio ha vestito le maglie di Castelnuovo (con cui ha vinto il campionato di Eccellenza 2019/20), Torrese e Renato Curi Angolana (2020/21).