Eccellenza, mercato: altro colpo del Delfino Curi Pescara

Ci sarà un'altra novità nel 2022 in casa del Delfino Curi Pescara: la squadra di Guglielmo Bonati avrà a disposizione un altro rinforzo, ancora straniero: la punta centrale argentina Santiago Pastorini, da oggi a disposizione dell'allenatore in vista della ripresa del campionato il prossimo 9 gennaio in trasferta contro il Casalbordino.

"Il Delfino Curi Pescara comunica di aver acquisito le prestazioni del forte attaccante Santiago Pastorini. Argentino con passaporto spagnolo, classe 1997, Pastorini è una punta centrale dotata di ottima fisicità (190 cm per 85 kg) ed ha mosso i primi passi nel proprio Paese, nel settore giovanile dell'Argentinos Juniors per passare a Nueva Chicago e poi all'Estudiantes (serie A)".

Nella stagione 2019/20 è sbarcato in Europa vestendo la maglia del Mons Calpe (Gibilterra) e del KIfisia Fc (Grecia). Nella stagione successiva il trasferimento in Italia con le casacche di Calangianus e Unitas Sciacca. Nelle settimane passate era stato ad un passo dal trasferimento ai sardi dell'Asseminese, poi l'operazione è saltata e il giocatore è rimasto in attesa di una nuova sistemazione. Chde ha trovato a Pescara. Il calciatore è già arrivato in città e da oggi sarà a disposizione di mister Bonati alla ripresa degli allenamenti.