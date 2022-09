Eccellenza, mercato: Angolana, colpo Tommaselli

La RC Angolana sembra fare sul serio. Dopo aver vinto le prime tre giornate di campionato, piazzandosi in testa assieme al Giulianova con 9 punti, la formazione nerazzurra allenata da Miani pesca anche un rinforzo di lusso tra gli svincolati. Arriva a Città Sant'Angelo Fabio Tommaselli, difensore classe ‘96, nuovo calciatore dell'Angolana. Il calciatore, originario di Benevento, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del club della sua città, arrivando alle porte del professionismo, con la Primavera giallorossa. Tommaselli approda in nerazzurro dopo aver disputato l’ultima stagione al Lanciano, sempre in Eccellenza. Possente difensore centrale, il 26enne campano vanta diverse presenze nelle categorie superiori, tra Serie D (anche una stagione in Abruzzo, nel Chieti) e Serie C (una stagione da titolare con il Fondi).

La società angolana blinda quindi una difesa che è già di per sé solidissima: nelle prime tre giornate non ha incassato neanche un gol, realizzandone 5. E' l'unica formazione di Eccellenza con la porta ancora inviolata. Domenica prossima alle 15 sul campo del Castelniovo Vomano, Correa e compagni proveranno ad allungare questa scia positiva che sta riportando entusiasmo e ambizioni in casa nerazzurra.