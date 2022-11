Eccellenza: Marco Sansovini nuovo allenatore dell'Ortona

Marco Sansovini è il nuovo allenatore dell'Ortona. Inizia dall'Eccellenza la carriera del Sindaco, amatissimo ex bomber e capitano del Pescara, su una panchina di prima squadra. Per l'ex numero nove del Delfino, 42 anni, in precedenza esperienze formative nel settore giovanile biancazzurro, poi nello staff della prima squadra in B accanto a Grassadonia nel 2021 e l'anno scorso alla guida dell'Under 16 nazionale della Spal. Ora Sansogol raccoglie il testimone alla guida della formazione gialloverde, che ha esonerato l'esperto Paolo Savini, artefice nella passata stagione della promozione in Eccellenza quindici anni dopo l'ultima apparizione della città di Ortona nel massimo campionato regionale. Stagione, però, difficile per Savini, che navigava al penultimo posto in classifica nelle ultime settimane con soli 9 punti in 12 giornate. Così la società ha deciso di voltare pagina, dando una sterzata e una ventata di freschezza nell'ambiente chiamando un personaggio di grande spessore e carisma, con una carriera importante nel calcio giocato, capace di rimotivare il gruppo e dare la scossa che servirà necessariamente per risalire la classifica ed evitare la retrocessione diretta o il calderone dei play-out.

Fatale a Savini lo 0-4 di domenica scorsa contro il Capistrello. Sansovini debutterà in trasferta nella vicina San Vito, sede dell'altra matricola e cugina Union Fossacesia: sarà subito un derby a testare il nuovo corso dell'Ortona. Il Sindaco è pronto ad indossare la fascia tricolore anche nella città chietina.